Nepřekrmujte a zdravě odměňujte své domácí mazlíčky

Ne nadarmo se říká všeho s mírou. To platí dvojnásob při nastavování denní krmné dávky, odměňování a pravidelnosti ve stravování u domácích mazlíčků. Vysoké procento psů a koček trpí nadváhou, odkud je to pak jen kousek k obezitě, která s sebou nese spoustu zdravotních rizik a v nejhorším případě i smrt. Jedině zdravé zvíře v dobré kondici bude i šťastné.

Jak začít?

Když si přinesete domů kotě nebo štěně, pravděpodobně dostanete instrukce od chovatele, kolik by mělo jíst a jak je naučené. Jestliže ale máte staršího pejska či kočku, je potřeba jim vše nastavit od začátku. "Vše začíná u správné volby krmiva. Jiné krmivo bude mít seniorní pes a jiné ten, který je zdravý, vitální a denně naběhá několik kilometrů. To stejné platí u kočky, tam je důležité vzít v úvahu věk, denní aktivitu a taky případné sklony k nadváze či dobu po kastraci," sděluje Martin Pučálka, odborník na krmiva ze společnosti Krmiva Pučálka a dodává. "V dnešní době naleznete spoustu krmiv, které jsou vhodné přímo pro aktivní jedince anebo seniornější zvířata. Pozor si akorát dejte na marketingový tah - a to krmivo podle jednotlivých plemen. To, že jiné složení krmiva potřebuje francouzský buldoček a jiné vlčák, není pravda. Zde je potřeba upravit primárně krmnou dávku a poskytnout opravdu kvalitní stravu." Spíše než na lákavé obrázky na obalu krmiva se zaměřte na složení a pečlivě prozkoumejte, zda krmivo náhodou neobsahuje nevhodné suroviny, které mohou v trávicím traktu zvířete způsobit obtíže a výsledkem pak bude nadýmání, plynatost, až průjem.

Správná krmná dávka, základ zdravého psa

Krmnou dávku zpočátku nastavujeme podle aktuální váhy zvířete. Na etiketě krmiva si přečtete, kolik gramů krmiva by měl váš pes či kočka dostat. První dny sledujte, jestli je to pro něj akorát, anebo zda nechává plnou misku, či naopak má loudící tendence. "Pokud máte velmi aktivní zvíře, nebojte se krmnou dávku navýšit anebo mazlíčkovi přimíchat do suchého krmiva konzervu s kvalitním obsahem. Sledujte zvíře, jak prospívá, jestli náhodou nepřibývá na váze, anebo naopak nehubne," doporučuje Pučálka. Krmná dávka by se měla měnit podle ročních období (na jaře a v létě bývají zvířata aktivnější - dávku můžeme zvýšit) anebo podle aktuální zdravotní kondice zvířete. Pokud si ale nejste jisti, zda se o zvíře staráte správně, vyhledejte odborníka na krmiva anebo se zastavte u veterináře, aby vám poradili a pomohli s nastavením krmné dávky.

Pamlsky aneb na piškoty zapomeňte

Bobíku, pojď, tady máš piškotek a ještě jeden, na... Tohle asi znají všichni pejskaři. Většinou rodina a okolí pejskaře se snaží psa rozmazlit, a tak mu často na tajno podstrčí nějakou dobrotu v lidské podobě. A pak se majitel psa může divit, proč ten jeho Bobík vlastně nežere svoji krmnou dávku. "Jestliže si domů přinesete domácího mazlíčka, informujte rodinu a blízké o tom, jak máte nastavenou výchovu zvířete i včetně odměňování. Pokuste se jí vysvětlit, že lépe než lidským jídlem psovi či kočce přímo prospějí pamlsky pro domácí mazlíčky. Doporučuji přímo ty, které jsou formou sušeného masa anebo s příměsí bylinek a superpotravin. Vybírat můžete s čistým svědomím ze značek Marp a Doxneo," doporučuje Pučálka. Nezapomeňte, že i zdravými pamlsky byste měli "šetřit". Pamlsek má být za odměnu, když se zvířeti něco povede, chcete mu udělat radost apod., ale ne jako náhrada denní krmné dávky. Když budete mít správně nastavenou krmnou dávku, sem tam odměníte zdravým pamlskem, chybu zaručeně neuděláte.

Nepodceňujte aktivitu

Ať už doma máte zvíře pecivála, anebo toho, co má neskutečnou energii, zahrňte aktivitu do výpočtu denní krmné dávky. Jinou krmnou dávku bude mít plemeno středního psa v aktivním věku a plemeno středního psa v seniorním věku s problémy s klouby. Berte vždy v potaz, jak moc je zvíře aktivní či neaktivní. Na základě toho vybírejte krmivo, připravte denní krmnou dávku a pamlsky. Když půjdete se psem na horskou túru, nezapomeňte i odměnu pro něj, ale i taky třeba na cestovní misku na vodu a vodu samotnou.