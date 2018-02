Nové omalovánky ukazují dětem, jak chránit mořské želvy

Co mořské želvy ohrožuje, v jakém prostředí se jim nejlépe žije a jak od sebe rozeznat jednotlivé druhy? I toto se mohou dozvědět děti z nové publikace "Mořské želvy - maluj, lušti, pomáhej". Ta chce představit krásu želv, ale zejména poukázat na ohrožení těchto starobylých tvorů a také naučit děti i jejich rodiče, jak je mohou chránit. Omalovánky, jejichž vznik podpořila i Zoo Ostrava, budou dostupné nejenom v Česku, ale i přímo v Indonésii a jiných zemích, kde mořské želvy žijí. O novince informovala mluvčí zoo Šárka Nováková.

Mořské želvy obývají naši planetu 110 milionů let. Za posledních 30 až 40 let však klesly počty řady druhů natolik, že jim hrozí úplné vyhubení. V mnoha oblastech světa jsou jejich vejce i maso důležitou tradiční potravou obyvatelstva, jejich krunýře jsou využívány jako surovina pro další zpracování, široké uplatnění mají želvy i při výrobě orientálních léčiv. Místa výskytu želv jsou činností člověka poškozována, znečišťována, rozdrobována či úplně zlikvidována a zastavěna. Mořské želvy hynou v bludných rybářských sítích, strádají mylnou konzumací plastového odpadu putujícího oceány a jejich rozmnožovací pláže zabírají lidé...

Maluj, lušti, pomáhej

Na problém dramatického úbytku želví populace v Indonésii, která se od druhé světové války zmenšila o 91 procent, upozorňuje nová publikace Mořské želvy - maluj, lušti, pomáhej. "Jejím cílem je ukázat dětem i jejich rodičům nejen krásu želv, ale především to, že jsou ohrožené. Všichni jim můžeme pomoci na dálku z domova, nebo když jedeme na dovolenou do míst, kde se vyskytují," říká bioložka Hana Svobodová ze spolku Chráníme mořské želvy a terénní pracovnice Zoo Hodonín, která je autorkou omalovánek. Coby turisté se s tímto problémem můžeme opravdu setkat poměrně často. "Na svých cestách po exotických zemích bychom si měli dávat pozor, co nabízejí místní restaurace. Určitě bychom si také měli rozmyslet, jaké suvenýry kupujeme a jestli nejsou vyrobeny z ohrožených druhů živočichů," upozorňuje Svobodová.

Zábavná forma

V omalovánkách se děti pomocí různých doplňovaček a kvízů dozvědí o mořských želvách vše. "Pod názvem Mořské želvy - maluj, lušti, pomáhej se ukrývá první komplexní výukový materiál k ochraně těchto vyhubením ohrožených živočichů. Autorce se podařilo dětem zábavným způsobem přiblížit vývoj, životní cyklus želv, jejich ohrožení i způsob ochrany," říká učitelka Markéta Vokurková ze ZŠ Kunratice. Podle ní je důležité si uvědomit, že pro ochranu křehkého mořského ekosystému mohou lidé udělat hodně ve střední Evropě stejně jako v Indonésii. "Kniha navíc rozvíjí kreativitu, kritické myšlení a vztah k přírodě. Obohacuje slovní zásobu a vede děti ke zvídavosti a zodpovědnosti za své chování," doplňuje Monika Olšáková, učitelka přírodopisu a environmentální výchovy ze ZŠ Janovice.

Pro výuku i v Indonésii

Omalovánky vycházejí v české, anglické, španělské a indonéské verzi. Budou sloužit i ke vzdělávání dětí přímo v zemích, kde želvy žijí. "Tam je to naprosto přelomový materiál. Děti v Indonésii často doma knihy ani pastelky nemají, a jsou tak pro ně velmi lákavé. Na distribuci omalovánek v Indonésii spolupracujeme se vzdělávacími organizacemi jako je green-books.org, věříme tedy, že se materiály dostanou k co největšímu počtu dětí a učitelů," říká Svobodová.

Pomoc zoologických zahrad

Dále do světa se budou omalovánky distribuovat pomocí Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA ) a také pomocí mezinárodního vzdělávacího programu GLOBE, který funguje ve 119 zemích světa. Omalovánky jsou určeny dětem od 7 do 12 let a vznikly ve spolupráci se Zoo Ostrava, Zoo Hodonín a Zoo Liberec. "Všechny tyto zoo se čím dál více snaží podporovat záchranu ohrožených živočišných druhů nejen chovem ohrožených druhů v lidské péči, ale přímo v místech jejich výskytu (tzv. in situ). Ostravská zoologická zahrada je do projektu na ochranu mořských želv v Indonésii zapojena od roku 2017. A prostřednictvím projektu Koruna ze vstupu i všichni její návštěvníci," říká Nováková. V loňském roce v zoo otevřeli i novou expozici k ochraně mořských želv - ochranářsko-edukativní koutek pro prezentaci, propagaci a pomoc těmto ohroženým živočichům.

Želví omalovánky mohou lidé v Česku získat ve třech zmíněných zoo a na akcích spolku Chráníme mořské želvy.