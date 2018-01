Odborníci v Podyjí napočítali extrémně málo ptáků

Odborníci při letošním sčítání vodních ptáků v Národního parku Podyjí na Znojemsku napočítali oproti předchozích letům extrémně málo jedinců. Bylo jich 340, nejméně za posledních deset let, kdy v některých letech napočítali i 5000 kusů. Za nízkým počtem je patrně teplá zima a nezamrzlé vodní nádrže v okolí parku, kde ptáci snadněji najdou potravu, řekl biolog Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.

Odborníci vodní ptáky v parku sčítají každoročně první lednový víkend, nejčastěji zaznamenávají kachny a labutě. Letos je překvapil extrémně nízký počet, vodních ptáků spatřili jen 340 v jedenácti druzích. Loni to bylo asi 1500 kusů v 15 druzích, v předchozích letech šlo obvykle o 3000 až 5000 jedinců. "Je těžké spekulovat, proč jsme jich letos napočítali tak málo. Vysvětlujeme si to tím, že většina vodních nádrží na Znojemsku nezamrzla a řeka v parku tak pro ně není jediným útočištěm. Třeba kachny rády plavou a rybníky jim v tomto vyhovují více, navíc jim poskytují i více potravy," uvedl Mačát.

Jiné vysvětlení úbytku jedinců se podle něj nenabízí. Doplnil, že se v Podyjí podmínky pro vodní ptactvo nijak dramaticky nezměnily. Průtok řeky je stabilní, voda čistá, nabídka potravy slušná.

Málo jedinců odborníci letos napočítali například u ledňáčka říčního a skorce vodního, kteří patří k nejnápadnějším obyvatelům okolí Dyje. "Ve Vranově nad Dyjí jsme ale viděli mladou samici poláka kaholky. Je to druh hnízdící v oblastech tajgy a tundry v severní Evropě. Na našem území sice pravidelně zimuje, ale jen v malých počtech," uvedl Mačát. Společně s kaholkou se na už tradičním místě vyskytovalo i minimálně pět jedinců hvízdáků euroasijských. Na nebi nad národním parkem sčítači viděli i dva orly mořské. Tento druh se zde vyskytuje už od 90. let, a to nejen v zimě.

Nejpočetněji je v národní parku aktuálně zastoupena kachna divoká a labuť velká. "Labutě v Podyjí nacházejí významné zimoviště, které jim poskytuje klidné útočiště a dostatek potravy," uvedl Mačát.

Na zkoumaném úseku Dyje v národním parku i mimo něj naopak odborníci neviděli žádné kormorány velké. I tento druh tak podle odborníků prozatím využívá k pobytu spíše nezamrzlé velké rybníky jižní Moravy.