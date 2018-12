Oddaný Sully stále hlídá Bushovu rakev

V pátek 30. listopadu zemřel bývalý americký prezident George Bush starší ve věku 94 let. Sully byl jeho asistenční pes, jenž mu pomáhal během dne s běžnými věcmi, uměl ale i zvednout telefon. Stal se členem rodiny a Bush mu dokonce založil vlastní instagram.

Psa měl Bush od dubna letošního roku, tedy od chvíle, kdy zemřela jeho žena Barbara. Sully, podle informací CNN, letěl v pondělí s rakví do Washingtonu DC, kde začala série pietních aktů k uctění památky.

Poté se pes stane členem národního vojenského lékařského centra Waltera Reeda, kde bude pomáhat veteránům. "Stejně tak jako bude naší rodině tento pes chybět, nás uklidňuje fakt, že bude přinášet radost ve svém novém domově ve Walter Reed, jako přinášel 41," sdělil Bush mladší na sociální síti s odkazem, že jeho otec byl 41. prezidentem USA.



Sully se jmenuje po bývalém pilotovi Chesleyem B. "Sullym" Sullenbergerovi III., jenž se stal slavným díky svému přistání s dopravním letadlem na řece Hudson v roce 2009. Svým odvážným činem zachránil 155 cestujících na palubě.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8