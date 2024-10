Olomoucká zoo v pavilonu šelem instalovala expozici se 117 lebkami zvířat

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal ze Zoo Chester ve Velké Británii nosorožce černého východního poddruhu. Zvíře do Dvora Králové... více

Stavební harmonogram

Pražská zoo má v plánu postavit nový pavilon pro lední medvědy

V pražské zoologické zahradě by v budoucnu mohla stát expozice s názvem Arktida. Nový domov by v něm mohli najít zvláště lední medvědi. Řekl to ředitel Zoo... více