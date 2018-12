Pandí matka ve vídeňské zoo osiřela

Samice pandy velké Jang-jang, kterou chová zoologická zahrada v parku vídeňského zámku Schönbrunn, ve svém příbytku osiřela. Její dvě dvouletá mláďata Fu-feng a Fu-pan se totiž vydaly na cestu do Číny, informovala dnes agentura APA. Dlouho by pandí samice ale sama zůstat nemusela. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen totiž už svého čínského kolegu Si Ťin-pchinga požádal o zapůjčení nového samce.

Všechny pandy velké chované mimo území Číny zůstávají čínským majetkem. Peking je pouze zapůjčuje a Číně patří také pandí mláďata, která se v cizině narodí. Ve věku dvou let se pak medvědovité šelmy vydávají zpět do vlasti svého druhu. V neděli přišla řada i na vídeňská pandí mláďata.



Dvojčata Fu-feng a Fu-pan se narodila v srpnu 2016 samici Jang-jang a samci Lung-chuejovi, který týž rok v prosinci uhynul. V neděli se pandí mláďata vydala z Vídně do Frankfurtu nad Mohanem, kde dnes nastoupila cestu do Čcheng-tu. Poblíž města leží pandí rezervace.



"Lezení do přepravních boxů šlo díky tréninku jako po drátkách," řekla dnes agentuře APA zaměstnankyně zoo Eveline Dunglová. V přepravkách měli Fu-feng a Fu-pan přichystaný bambus, sladké brambory, mrkev a vodu.



Mláďata pand velkých svou matku opouštějí zhruba ve dvou letech i ve volné přírodě. Aby změnu prostředí lépe snášeli, bude s nimi ještě dva týdny přímo v čínské rezervaci jejich ošetřovatelka Renate Haiderová.



Matce Jang-jang se podle schönbrunnské zoo daří nyní dobře. Po nedělním odvozu mláďat v klidu spořádala svou denní dávku bambusu a usnula.



Vídeňská zoo do Číny už dříve poslala tři pandí mláďata. V roce 2009 rodiče opustil Fu-lung, o tři roky později Fu-chu a v roce 2015 i třetí pandí bratr Fu-pao.



Jing-jang by ale v pavilonu pand nemusela zůstat sama dlouho. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen, který se přišel v sobotu s pandími mláďaty rozloučit, už avizoval, že by rád do Vídně dostal nového samce.



"Přeji pandím dvojčatům šťastnou cestu do Číny a velmi doufám, že už brzy do Schönnbrunnu dorazí pandí samec. Během své cesty do Číny letos na jaře jsem o to prezidenta Si Ťin-pchinga požádal," napsal Van der Bellen o víkendu na facebooku.



Čínská vláda používá takzvanou pandí diplomacii k propagaci své země. Minulý týden se spor o pandy rozhořel v Česku. Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek uvedl, že prezident Miloš Zeman svůj čínský protějšek o pandy nepožádal a pro Česko je nezískal. Podle Bobka je základním krokem k získání pand to, aby o ně čínského prezidenta požádala hlava příslušného státu. Zeman později uvedl, že by se v Číně přimluvil za zapůjčení pandy velké do pražské zoo, Bobek ale podle něj se svým čínským partnerem vůbec nejednal.