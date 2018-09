Pandí rodinka se rozrostla. V Zoo Praha je k vidění vzácné mládě

Návštěvníci zoologické zahrady v Praze mohou v expozici nedaleko hlavního vchodu spatřit mládě vzácné pandy červené. Narodilo se v červenci samici Wilmě a samci Patovi a v těchto dnech se začíná samostatně pohybovat ve výběhu. Pandí rodinka si zatím vede velmi dobře a mládě prospívá, informovala mluvčí trojské zoo Lenka Pastorčáková.

Pražská zoologická zahrada začala s chovem pandy červené v roce 1955, poprvé se jí podařilo odchovat mládě až v roce 2012. Nynější mládě bude možné označit za druhé odchované v historii zahrady až tehdy, když úplně přejde na náhradní stravu a stane se nezávislým na matce, poznamenala mluvčí.

"Na úspěch v podobě prvního odchovaného mláděte jsme čekali téměř 60 let; od roku 1955, kdy se v pražské zoo objevily pandy červené. Podařilo se to až v roce 2012. O to větší radost nám udělalo, že o pár let později už je tady další mládě, které má navíc s dříve odchovaným Akimem společného otce Pata," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Pandy červené jsou podle chovatelů velmi choulostivé. Pokud se vše nepodaří během jedné říje, je třeba čekat na úspěch další rok. Mládě narozené 2. července bylo navíc pro chovatele překvapením. "Po tom, co jsme v loňském roce získali novou mladou samici Wilmu ze švédské Eskilstuny, jsme nedávali šance na narození mláďat v letošním roce příliš vysoko. Wilma je ještě velmi mladá a naopak samec Pat už má nejlepší roky za sebou - letos se dožil 11 let," poznamenal kurátor chovu savců Pavel Brandl. Na konci zimy a začátkem jara sice Pat jevil o Wilmu zájem, ale takzvaný vláček, kdy samec pandy následuje samici krok za krokem, pozorovali chovatelé jen jednou a velmi krátce.

Pandy červené jsou vysokohorská zvířata původem z Himálaje a jeho okolí, žijí ve výškách od dvou do čtyř tisíc metrů nad mořem. Mláďata rodí až v klimaticky příznivém období své domoviny - od konce května do července - a tuto vlastnost si ponechaly i v chovech v lidské péči. "A tak se i v trojské kotlině rodí pandám mláďata do parného léta," dodala Pastorčáková.

Zvířata žijí ve volné přírodě samotářsky a sdružují se pouze v době páření. Doba březosti samice je od 90 do 150 dnů a většinou se rodí jedno až dvě mláďata. Pandy se dožívají 13 až 15 let.

Dříve byla panda červená považována za blízkou příbuznou pandy velké. Zoologové jí však později vymezili samostatnou čeleď pandovitých, zatímco pandu velkou zařadili mezi medvědovité. O zapůjčení pandy velké už delší dobu jedná Praha s Čínou, azyl by tyto asijské šelmy získaly v nově budovaném komplexu s venkovními výběhy a vnitřní expozicí.