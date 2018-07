Pes potřebuje pestrou stravu, ne bullshity, tvrdí prodejci bio krmiv

Nabídka krmiv pro psy a kočky je v České republice sice pestrá, nicméně výrobci většinou moc nemyslí na původ surovin, jejich kvalitu nebo ekologickou stopu, čímž přispívají k nejenom k ničení přírody, ale mnohdy i zdraví domácích mazlíčků. Právě proto se Alie Lengyelová a Matěj Toman rozhodli, že věc vezmou do svých rukou. Nyní provozují značku Pet Farm Family, která nabízí ekologické produkty a vyváženou stravu pro psí a kočičí mazlíčky v bio kvalitě.

Mladý pár se před pěti lety přestěhoval ze Slovenska do Prahy. Společně si pořídili také svého prvního psa - fenku, kterou pojmenovali Sušienka. Netušili, že za pár let se budou věnovat psím mazlíčkům naplno a zejména v oblasti stravování. Na rozhovor přicházím do výrobny se showroomem Pet Farm Family v Praze. Tam na mě čekají zakladatelé Matěj Toman a Alie Lengyelová i její bratr Lukáš.

Pro některé lidi je správná a vyvážená strava pro psy stále velkou neznámou. Jak by tedy měla vlastně vypadat?

Lukáš: Měli bychom si uvědomit, že pes není tak úplný masožravec, jak se mnozí mylně domnívají. Tím, že je domestikovaný, si jeho organismus navykl na pestrou stravu, ve které jsou například sacharidy. V podstatě ideální strava je složená ze dvou třetin masa, zbytek tvoří zelenina, ovoce a bylinky. Pes potřebuje vlákninu, vitaminy, minerály a tyto složky pouze z masité stravy nedoplní.

Často se také stává, že majitelé psů ani netuší, jak často by měli svého mazlíčka krmit. Jak časté je podle vás ideální krmení?

Lukáš: Většinu psů stačí krmit jednou až dvakrát denně. Stále je v nich šelma, která nepotřebuje dostávat tolik porcí. Divoké šelmy to mají například tak, že do sebe dostanou hodně potravy a pak se nechají vyhladovět. Psi sice tomuto způsobu odvykli, nicméně je pro ně jíst víckrát denně nepřirozené.

Když se zaměříme na krmení jako takové, v čem majitelé psů dělají chyby nejčastěji?

Lukáš: Jednoznačně jim kupují nekvalitní potravu. Je to jako s lidmi; když se dlouhodobě stravují špatně, kupují si bullshity, tak se pak nemůžou divit tomu, že jsou nemocní a mají zdravotní problémy.

Takže čím dražší, tím lepší?

Lukáš: Pokud lidé chtějí svému psovi dopřát kvalitní a vyváženou stravu levně, musí se ve stravě vyznat a ano, pak stačí kupovat maso, zeleninu, míchat mu to a pes bude spokojen. Dá se krmit kvalitně i levně. Ale to člověk pak ztrácí možnost šetřit svůj čas, který mu právě granule a konzervy dopřávají.

Alie: Často se setkávám také s názorem, že se lidé ohánějí tím, že si kvalitní krmivo nemůžou dovolit, protože je velmi drahé. Já to chápu, každý má nějaké finanční možnosti, ale stejně se ptám: tak proč máte psa? Ten se přece nevyskytne jen tak. Lidé si ho pořizují a musí počítat s tím, že jeho potřeby budou stát peníze...

Vařená strava tedy nevadí?

Lukáš: No, pokud do toho nebudete přidávat sůl a koření, tak ne (smích).

Alie: Není to problém, ale pokud mu každý den dáváte rýži s masem, tak je to také špatně, neboť mu budou chybět důležité látky, které potřebuje.

Lukáš: To je pravda. Pes potřebuje pestrou stravu. Když mu nebudete jídelníček pravidelně obměňovat, může to za nějaký čas dospět i do takového stádia, že zvíře bude anemické, bude mu chybět vápník, kosti nebudou v pořádku a může být dlouhodobě nemocné.

Z jakého důvodu jste se tedy nakonec rozhodli, že se budete věnovat bio krmivům?

Matěj: Když jsme si pořídili Sušienku, hledali jsme nějakou zdravou alternativu pamlsků. Jenže jsme nic, co by splňovalo naše požadavky, nenašli. A tak Alie začala po večerech péct sušenky. Vždycky se toho ale napeklo moc, a tak se to postupně začalo rozdávat mezi přátele. Mělo to úspěch a my stáli před rozhodnutím: buď z toho něco vymyslet, nebo přestat. Rozhodli jsme se, že se zaměříme na krmiva pro psy i kočky.

Alie: Vzhledem k tomu, že já jsem se vždycky stravovala zdravě a řešila jsem, co jím, chtěla jsem to samé i pro naši fenku.

Vy propagujete právě bio kvalitu. Není to ale spíš jen takové marketingové lákadlo?

Alie: Je pravda, že někteří výrobci používají slovo bio jako marketingový tah. Jsou sice bio, ale když se podíváte na složení, tak zjistíte, že je to blbost.

Dobře, když si tedy vezmu nějakou vaši konzervu do ruky a podívám se na složení, co tam obvykle najdu?

Matěj: Hodně kvalitního masa od farmáře, tak 60-70 procent. Zbytek tvoří zelenina, jako je třeba mrkev, řepa, sladké batáty, kurkuma, rajčata, špenát... každá příchuť má nějakou tu svou kombinaci, ale nejsou tam žádné obiloviny, rýže, brambory...

V čem jsou tyto složky špatné?

Lukáš: Tyhle výplně sice dodávají sacharidy, které každý pes potřebuje, ale většinou mají vysoký glykemický index, čímž zbytečně zatěžují organismus a nejsou vhodné pro psy s cukrovkou. Navíc lepek, stejně jako u lidí, může škodit psům s celiakií. Rovněž na obiloviny nejsou stavění, ve slinách nemají enzymy, které by rozkládaly škrob, který se tím pádem dostane na zuby, a ty se začnou kazit. Tyhle suroviny tím pádem nepoužíváme a raději hledáme lepší alternativy.

Když ale nejsou prospěšné, proč jsou obsažené ve většině krmiv pro psy?

Alie: V konzervách jsou používané hlavně proto, aby snížili cenu. Málo maso a zeleniny doplní levné brambory a obiloviny. To znamená větší gramáž za málo peněz.

Někdo si ale může namítnout, že kupovat maso pro krmivo od farmáře je zbytečné ...

Alie: Samozřejmě, že také používáme odřezky, ale ty jsou podobné spíše těm, co dáváme do guláše. Nicméně v tomhle případě je průšvih někde jinde.

V čem?

Alie: Češi nechtějí kupovat kvalitní maso od farmářů, protože je drahé. Často se stává, že ho farmáři kvůli nadbytečnosti prodávají do zahraničí, třeba do Rakouska, Německa, což je škoda. My máme farmáře, který než aby maso prodal pryč, raději ho prodá nám. A hlavně jehněčí, to tady v Čechách chce jen málokdo, není o něj velký zájem.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Alie: Jelikož se věnujeme ochraně životního prostředí, nasbírali jsme postupně hodně vědomostí, které míníme šířit dál. Postupně rozběhneme přednášky a videoblogy. Na podzim také představíme naše vlastní granule, které v naší prodejně v Praze 9 budete mít možnost zakoupit i bez obalu, spolu se zbytkem naší nabídky. Také připravujeme BARF pro fanoušky syrové stravy a BARF na cesty - sušenou novinku, která není jinde k dostání.