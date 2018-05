Policie našla 18 let zaběhnutého kocoura. Způsobil šok

Německé policii se podařilo vrátit majiteli údajně 18 let zaběhnutého kocoura. Jeho pána, jistého Petera Fabiana, našla díky tomu, že zvíře mělo v těle čip. Kocourův páníček řekl, že byl šokovaný, když ho policie kontaktovala.

Černý kocour jménem Kimba byl odevzdán ve zuboženém stavu policejní hlídce, napsala policie na twitteru a na facebooku. Minulý pátek na sebe upozornil "naříkavým mňoukáním" na chodníku v městské části Marienfelde na jihu Berlína.

Majitel si kocoura vyzvedl a okoupal ho. Zvíře bylo velmi přítulné, ale vyzáblé, zesláblé a zdravotně očividně ne v nejlepší kondici, řekl Fabian. Patrně žil dlouho na ulici.

Kimba, kterému byl tehdy pouhý rok, se zaběhl v roce 2000, několik měsíců po stěhování z Mnichova do čtvrti Kreuzberg v německém hlavním městě. Údajně si na nové bydliště nemohl zvyknout.

Vzhledem k průměrné délce dožití u koček Fabian už po roce přestal věřit, že svého mazla ještě někdy uvidí. Kočky se obvykle dožívají 14 až 18 let, ale při dobré péči to může být i 25 let a více.

Po návštěvě zvěrolékaře byl Kimba opět při chuti a pokoušel se ukázat, jak je čistotný. "Vztah k druhému kocourovi v domácnosti je ještě zcela v zárodku," řekl Fabian. Je ale přesvědčen, že i soužití s poněkud vyplašeným kocourem jménem Katz nakonec dopadne dobře. Zatím mezi nimi přetrvávají spory o vymezení teritorií. Fabian však Kimbu přes jeho vysoký věk nechce dát do útulku.

Na policejní fotografii působí kocour poněkud rozježeně. Jeho pán mu musel srst na některých místech vyholit, protože byla zplihlá. "Ale to doroste," ujišťuje Fabian.

Jenom spekulovat se dá o tom, co Kimba po celou dobu nepřítomnosti dělal. Policie si však je jistá, že to bylo "největší dobrodružství jeho života".