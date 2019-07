Povodně ji unavily, tak si tygřice zdřímla v cizím domě na posteli

V Indii se potýkají s velkými povodněmi a doplácejí na to také zvířata. Ve státě Ásám našel majitel ve čtvrtek ve svém domě ležet tygřici, která patrně utekla z národního parku Kaziranga, kde v posledních dnech zemřelo až 92 divokých zvířat. Tygřice byla silně vyčerpaná, ochránci zvířat ji po odpočinku bezpečně navedli zpátky do divočiny. Informoval o tom server BBC.

Podle informací organizace Wildlife Trust of India (WTI) byla tygřice nejprve spatřena u dálnice vzdálené zhruba 200 metrů od národního parku. Projíždějící auta ji zřejmě vyplašila, a tak vyhledala blízké útočiště, které je domovem jednoho z obyvatel.

Rathin Barman, který organizoval záchrannou akci šelmy, uvedl, že zvíře se dostalo do domu kolem půl osmé ráno a odpočívalo na posteli celý den. "Byla velmi vyčerpaná, a tak si na celý den pěkně zdřímla," řekl pro BBC.

Tygřici objevil majitel domu Motilal, který vlastní rovněž přilehlý obchod. Jakmile spatřil tygra vejít do domu, okamžitě se dal i s rodinou na úprk. "Velkou věcí bylo, že nikdo ji nesměl rušit, aby si mohla pořádně odpočinout. V této oblasti chovají k divoké zvěři velký respekt. Pan Motilal řekl, že si prostěradlo a polštář, na kterém tygřice ležela, ponechá," dodal Barman.

