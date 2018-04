Pozor na čokoládu a víno. Jak správně krmit kočku?

Kočky jsou jedny z nejkrásnějších šelem. Působí ušlechtilým dojmem a na rozdíl od psů jsou větší individualistky. To ale neznamená, že by odmítaly pozornost svých lidských společníků. Naopak. Pokud je kočka hravá, svědčí to o její dobré kondici, zdravotním stavu a sytosti. Kdy a čím byste měli vašeho mazlíčka nakrmit, aby mu strava prospívala a ne naopak?

Co kočce škodí

Zarytý stereotyp, že dospělá kočka pije mléko, jistě znáte všichni minimálně z pohádek. V reálném životě ale kravským mlékem těmto zdomácnělým šelmám ubližujete. Mléko pijí hlavně koťata. Tak jako ostatní savci jej ale dostávají od své matky. Pokud z jakéhokoliv důvodu kotě přístup k mateřskému mléku nemá, nahrazujte jej výlučně výrobky k tomu určenými. V dnešní době je výběr na trhu široký. Jakékoliv jiné mléko kočkám způsobuje trávicí potíže, kterými byste je jen trápili.

Jedovatá je pro kočky čokoláda a hroznové víno. Jinak je kočka na rozdíl od psa masožravec. Proto se nesnažte ze své šelmy udělat vegetariána. Nikdy jí také nevylepšujte chuť žrádla cibulí nebo česnekem. I tato zelenina je pro ně škodlivá a zdraví nebezpečná.

Dodejte potřebné živiny

Stravu byste měli přizpůsobit především životnímu stylu vaší kočky. Rozdílná je pro kočky žijící v bytě, pohybující se venku nebo pro kastrované jedince.

Jak často a jakým množstvím krmit dospělé kočky záleží na plemenu a hmotnosti. Obecné pravidlo říká krmit dvakrát denně. Na výběr máte ze suchých granulí, konzerv a kapsiček, ale také ze syrové stravy. Většina veterinářů radí volit suché krmivo. Zásadní je ale kvalitní složení. Ne vždy znamená čím dražší, tím lepší.

Největším procentem by měly být zastoupené bílkoviny živočišného původu. Krmivo a jeho obsah vždy vybírejte podle toho, co konkrétně vaše kočka potřebuje. Pro volně pobíhající venku zajistěte větší přísun sacharidů pro více energie. Kočky žijící v bytě mají méně pohybu a naopak potřebují lehčí stravu. Zaměřte se také na obsažené vitamíny a prebiotika. V dnešní době trpí i kočky některými alergiemi.

Krmné směsi jsou nejjistějším zdrojem veškerých potřebných živin. Komplexní strava by měla mít vyrovnaný poměr vápníku a fosforu pro správný vývoj kostí a zubů, odpovídající množství hořčíku, vitamínů D a A i ostatních vitamínů (zejména skupiny B) a stopových prvků (zinek, měď, železo, selen, mangan, jód). Důležitý je pro kočky také taurin. Jeho nedostatek může způsobit degeneraci oční sítnice a následnou slepotu. Pozor na příliš tučnou stravu. Kočkám sice tuky zajišťují dostatek energie a je nezbytný ke vstřebávání vitamínů A, D, E, K, ale nesmí se to s ním přehánět. V krmné dávce dospělé kočky by měl tvořit maximálně čtvrtinu. U kastrovaných koček, které mají sklon k tloustnutí pak ještě méně.

Pokud vsadíte na způsob syrové stravy, nastudujte si raději odbornou literaturu a poraďte se s veterinářem. Kočky jsou ale velmi vybíravé a s ohledem na stravu to bývá často problémem. Oschlé maso, které v misce bude ležet nějakou dobu, již jejich mlsné jazýčky pravděpodobně nepozřou.