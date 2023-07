Přepravka pro psa do auta: Proč ji potřebujete a jak vybrat tu správnou

Ať už berete svého psa k veterináři, jedete na výlet nebo jen potřebujete vyřídit pochůzky, je důležité, aby byl váš pes při cestování v autě v bezpečí a pohodlí. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je použití přepravky pro vašeho psa. V tomto článku se podíváme na konkrétní výhody přepravky pro psa do auta a také na to, jak si vybrat tu správnou.

Proč potřebujete přepravku pro vašeho psa do auta

Existuje hned několik výhod, které vám speciální přepravka pro psa do auta poskytne. Nejedná se totiž pouze o zaopatření bezpečnosti a pohodlí vašeho psa, ale také o zajištění poklidné jízdy vám jako řidiči. Pojďme se nyní společně podívat na všechny tyto zajímavé výhody.

● Bezpečnost

Primární výhodou používání přepravky pro psa v autě je zvýšená bezpečnost, kterou poskytne vašemu chlupatému příteli během cestování. Bez řádných bezpečnostních opatření může váš mazlíček utrpět vážná zranění v případě dopravní nehody nebo náhlého zastavení. Specializovaná přepravka pro psy do auta tedy pomáhá zabránit nekontrolovatelnému pohybu vašeho psa ve vozidle, nabízí jeho nezbytnou ochranu a minimalizuje riziko zranění.

● Snižuje úzkost a poskytuje pohodlí

Někteří psi mohou být při cestování v autě úzkostní nebo vystresovaní. Neznámé okolí, zvuky a pachy pro ně mohou být nepříjemné. Přepravka pro psy do auta může vašemu pejskovi poskytnout bezpečný a zajištěný prostor, ve kterém se může cítit lépe, pokud začne pociťovat úzkost. Přepravka může také pomoci blokovat některé vnější podněty, které mohou u vašeho psa vyvolávat stres.

● Zabraňuje rozptýlení

Pokud se pes volně v autě pohybuje, může to být pro řidiče velkým rušivým faktorem. Váš mazlíček se může pokusit vylézt na přední sedadlo, vystrčit hlavu z okna nebo vám skočit na klín. Všechny tyto akce mohou způsobit to, že ztratíte pozornost na silnici a zvýšíte tak riziko autonehody. Psí přepravka do auta může všem těmto rušivým vlivům jednoduše zabránit, jelikož vašeho psa udrží pod kontrolou na jednom bezpečném místě.

Jak vybrat správnou přepravku pro vašeho psa do auta

Při výběru přepravky pro vašeho psa do auta je třeba zvážit několik faktorů, proto jsme si pro vás připravili některé z těch nejdůležitějších.

● Velikost

Důležitá je velikost psí přepravky do auta. Měla by být dostatečně velká, aby se váš pes mohl postavit, otočit a pohodlně si lehnout. Neměla by však být příliš velká, protože to pro vašeho psa může být v případě nehody nebezpečné.

● Materiál

Zamyslete se také nad vhodným materiálem psí přepravky do auta. Kvalitní přepravky pro psy do auta jsou většinou vyrobeny z odolného plastu. V internetovém obchodu Zooroyal.cz najdeme ale také špičkové hliníkové přepravky pro psy nebo třeba kvalitní přepravní boxy z odolného polyesteru, které mají kovový rám a jsou tedy vysoce stabilní a flexibilní.

● Větrání

Zabudované větrání v přepravce je velmi důležité pro pohodlí a bezpečnost vašeho psa. Určitě si vyberte přepravku pro psy, která má dostatečné množství odvětrávacích štěrbin pro zajištění optimální cirkulace vzduchu. To pomůže udržet vašeho psa v pohodlí, a to zejména v horkých dnech.

● Zabezpečení

Hledejte přepravku pro psy do auta, která má bezpečný zámek, aby se váš pes při jízdě nemohl dostat ven. Kvalitní přepravky jsou většinou dodávány se stahovacími popruhy, které lze připevnit k bezpečnostnímu pásu vašeho auta.

● Snadné použití

Vyberte si psí přepravku do auta, se kterou se snadno manipuluje. Přepravku byste měli být schopni jednoduše sestavit, rozložit a připevnit na zadní sedadlo vašeho auta. Dále by se vám měla snadno čistit a udržovat, aby vám sloužila řadu let.