Při stoleté povodni v Austrálii plavou v ulicích krokodýli a jedovatí hadi

Úřady ve městě Townsville na severovýchodě Austrálie vyzvaly obyvatele k ostražitosti poté, co lidé spatřili krokodýly v rezidenčních oblastech zatopených povodní. Nebezpečí údajně hrozí i od jedovatých hadů. Stát Queensland se momentálně potýká se stoletými záplavami, zbytek země naopak trápí nebývalá vedra a sucha.

K takovému úhrnu srážek "nedochází jednou za dvacet let, je to událost, která se vyskytne jednou za sto let," řekla v sobotu 2. února premiérka Queenslandu Annastacia Palaszczuková. Tropický sever australského kontinentu je v tomto období zvyklý na monzunové deště, nicméně v posledních několika málo dnech spadlo na některá místa tolik vody, co v průměru za celý rok.

"Lze spatřit krokodýly, jak přecházejí ulice, a když voda opadne, krokodýli se mohou objevit na nezvyklých místech, jako jsou malé zavlažovací nádrže nebo studny," řekla queenslandská ministryně životního prostředí Leeanne Enochová. "Stejně tak i hadi jsou dobří plavci a mohou se nečekaně vynořit."

Australský meteorologický úřad v následujících dnech varoval před dalšími srážkami a nebezpečím tornád a silných větrů. Dalším 20 tisícům domů hrozí zaplavení, pokud bude déšť pokračovat. Armáda již rozmístila 70 tisíc pytlů s pískem. Více než 1100 lidí bylo evakuováno. Úřady byly v neděli donuceny otevřít protipovodňové brány jedné z přehrad a uvolnit tlak vody.

Meteorologický úřad uvedl, že extrémní lijáky zasáhly pouze omezené území Queenslandu a že jiné oblasti tohoto státu nadále trpí zničujícím suchem. Leden byl pro Austrálii nejteplejším měsícem v historii. Město Adelaide na jihu země překonalo svůj vlastní teplotní rekord, když se rtuť teploměru vyšplhala až na 49,5 stupně Celsia. Vlna veder vyvolala rozsáhlé požáry. Jen na ostrově Tasmánie hořelo po více než dva týdny až na 40 místech. Kvůli extrémním teplotám muselo mnoho lidí vyhledat lékařskou pomoc, byly také zaznamenány rozsáhlé výpadky elektřiny a úhyny volně žijící zvěře.