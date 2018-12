Samici šimpanze v Hodoníně uspali, přišla o tři zuby

Jedna z nejstarších samic šimpanze v Česku, kterou chová Zoo Hodonín, má za sebou plánovaný dentální zákrok. Museli ji kvůli tomu uspat, přišla o tři zuby. Šimpanzice je v pořádku, rány se hojí dobře, uvedla v tiskové zprávě mluvčí zoo Marie Blahová. V hodonínské zoo jde o ojedinělý zákrok.

Tři zuby napadené zubním kazem vytrhl šimpanzici koncem listopadu tým odborníků z Prahy pod vedením veterinárního lékaře Romana Vodičky, který působí jako hlavní veterinář pražské zoo. Jelikož jsou primáti blízcí lidem, byli do týmu přizváni i lékaři z Fakultní nemocnice Motol, anesteziolog Miroslav Hmirák a zubní lékařka Petra Hliňáková.



"K anestezii bylo použito inhalační anestetikum Sevofluran a opiát Sufentanil. Dospělá samice byla při zákroku intubována a napojena na anesteziologický přístroj, který za ni plně převzal funkci dýchání. V této inhalační anestezii, injekčně doplňované, jí byl proveden stomatologický zákrok," uvedl Hmirák, který se věnuje anestezii lidí i zvířat.



Ošetřením chtělo zoo předejít zánětům dásní, které v minulosti samici Zuzku několikrát potrápily a kvůli nimž má dáseň už nezvratně zvětšenou.



V zajetí se šimpanzi běžně dožívají padesáti let, v přírodě méně. "Naše šimpanzice je 46 let stará a patří tak k nejstarším svého druhu v České republice," uvedla chovatelka primátů Petra Bílková. I proto se zaměstnanci zoo obávali možných komplikací během zákroku i po něm, což se naštěstí nenaplnilo. "I přes pokročilý věk zvládla samice vše na jedničku a v tuto chvíli se jí rány hojí dobře. Bezproblémové bylo rovněž probuzení z narkózy a také následné znovuzačlenění mezi ostatní šimpanze," uvedla Bílková.



Hodonínská zahrada patří v rámci Unie českých a slovenských zoo k těm nejmenším, je v ní přes 1000 zvířat asi ve 280 druzích. Šimpanzi jsou v ní čtyři, z toho jeden samec. Loni v červnu zoo slavila 40 let, za loňský rok do ní zavítalo přes 166 000 návštěvníků.