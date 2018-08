Smutek v zoo. Utratili nejstarší gorilu v Evropě, žila i v Česku

V zoologické zahradě v Norimberku v pondělí utratili nejstarší gorilu, která v Evropě žila. Fritz se narodil v roce 1963 v Kamerunu a uspat se jej ošetřovatelé rozhodli právě kvůli vysokému věku a s ním spojenou slabostí, informovala agentura DPA. V 80. letech minulého století žil gorilí samec dva roky také v zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Fritz byl podle norimberské zoo ve svých 55 letech nejstarším jedincem svého druhu žijícím v evropských zahradách. Od soboty byl podle ošetřovatelů ale stále slabší, nedokázal se již sám pohybovat a vzhledem k tomu, že neexistovaly vyhlídky na zlepšení jeho stavu, rozhodli se veterináři, že jej utratí.

Fritz, který se v roce 1966 dostal z Kamerunu nejprve do mnichovské zoo Hellabrunn a o čtyři roky později do Norimberku, zplodil celkem šest potomků - dvě samice a čtyři samce. V současnosti po celé Evropě žije čtrnáct jeho pravnoučat.

Mimo zoo v Norimberku se Fritz dostal od počátku sedmdesátých let jen dvakrát. Od září 1984 do ledna 1985 žil v zoo v Berlíně a od července 1986 do listopadu 1988 v zoo ve východočeské zoo ve Dvoře Králové nad Labem.