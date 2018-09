Týdenní mládě zebry Böhmovy je už ve venkovním výběhu Zoo Praha

Týdenní mládě zebry Böhmovy je již k vidění ve venkovním výběhu pražské zoologické zahrady. Chovatelé pouštějí za hezkého počasí samičku, která přišla na svět minulý týden v pátek večer, spolu s matkou na dvorek každý den, dělila mluvčí zahrady Lenka Pastorčáková. Poslední odchované mládě zebry Böhmovy se v pražské zoo narodilo v roce 2005, dostalo jméno Dante a jeho patronem se stala městská policie.

"Páteční mládě si podle chovatelů vede dobře. Přes počáteční nejistotu vše nasvědčuje tomu, že pije mateřské mléko a prospívá," uvedla Pastorčáková. Matkou samičky je patnáctiletá klisna Dalmácie a otcem třináctiletý hřebec Henry, který pochází z Arnhemu.

Zebra Böhmova, která žije v savanách a buších Afriky, je jednou z nejohroženějších zeber. Jejím poznávacím znakem jsou široké tmavé pruhy, které přecházejí i na hřívu. Pražská zoo chovala tento druh zeber v letech 1949 až 1970, nynější chov založila v roce 2004. Nejprve byly ve stádu pouze klisny, ke kterým se připojil hřebec v roce 2014.

Od začátku letošního roku se trojská zoologická zahrada dočkala mnoha zajímavých přírůstků. V červnu se vylíhla tři mláďata kormorána černobílého, což byl první odchov tohoto druhu v českých a slovenských zoo. V polovině července se vylíhla dvě mláďata varana moluckého. Na jaře se také narodila tři mláďata vzácných lemurů vari bělopásých, dvě mláďata soba karelského, tři štěňata psů pralesních, hrabáč kapský, hříbě koně Převalského nebo guaréza pláštíková.

Zoo Praha patří mezi nejnavštěvovanější místa v Praze. Od roku 2005 každý rok návštěvnost překračuje hranici jednoho milionu. Loni ji navštívilo 1,445.126 lidí, což byl druhý nejlepší výsledek za dobu její existence. Víc lidí do pražské zoo přišlo jen v roce 2016. Letos do 29. srpna do zoologické zahrady přišlo celkem 1.065.476 návštěvníků.