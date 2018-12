Útulky pražských strážníků přijaly letos zatím 2850 zvířat.

Zvířecí útulky v Troji a v Dolních Měcholupech, které provozuje pražská městská policie, za prvních jedenáct měsíců letošního roku přijaly 2850 zvířat. Z toho jich bylo 1466 vráceno původním majitelům a 990 předáno do náhradní péče. Sdělila to mluvčí strážníků Irena Seifertová. Podle Národního registru majitelů zvířat se po Vánocích množství hlášených ztrát a nálezů psů zvyšuje o třetinu, trend je však pozitivní.

Počet zvířat, která jsou ročně přijata do útulků pražské městské policie, v posledních letech klesá. V minulém roce to bylo 3211 zvířat, což je o 382 zvířat méně proti roku 2016 a o 1700 méně proti roku 2008.



"V Praze lidé chovají téměř vše, co jde. V letošním roce prošla útulkem zvířata od velikosti štíra po ovce a kozy, všelijaké zástupce bezobratlých přes ptáky a obojživelníky, plazy až po savce. Samozřejmě nejpočetnější skupinkou jsou stále psi a kočky," uvedla Seifertová. Útulek v Troji je určený pro psy a běžná domácí zvířata, kočky a exotická zvířata putují do útulku v Dolních Měcholupech.



Právě období vánočních svátků je z hlediska množství nalezených zvířat tradičně krizové, a to z důvodu nevhodně zvolených dárků. Podle ředitelky Národního registru majitelů zvířat Markéty Císařovské je sice množství opuštěných psů po Štědrém dni stále vyšší, než je průměr, ale dlouhodobě je trend spíše pozitivní a podle statistik registru je stav srovnatelný s obdobím placení poplatků ze psů nebo s koncem prázdnin.

V otázce opuštěných zvířat se každoročně angažují veřejně známé osobnosti. Autor knihy a scenárista filmu Habermanův mlýn Josef Habas Urban na toto téma před časem publikoval knihu Zloděj psů, podle které zároveň vzniká stejnojmenný seriál. V loňském roce vznikl kalendář, ve kterém celebrity propagovaly lepší zacházení s domácími zvířaty. Zapojil se například Marek Eben, Marta Kubišová či Ewa Farna.