V Córdobě utratili nejsmutnějšího slona na světě

Ve španělské Córdobě byla utracena slonice Flavia, označovaná za nejsmutnějšího slona na světě. V zoo andaluského města žila 43 let o samotě, informoval o smutném příběhu se smutným koncem britský list The Independent.

Flavia sloužila v córdobské zoologické zahradě, kde žila od svých tří let, jako ukázka slona indického. Její úmrtí z minulého týdne zoo oznámila "s velkým zármutkem". Její zdravotní stav se během posledního půlroku zhoršoval.

Slonice údajně trpěla i depresemi a zoo ji chtěla ve spolupráci s organizací proti týrání zvířat PACMA přemístit na jiné místo, kde by se její pocit pohody mohl zlepšit. Organizace ale konstatovala, že Flavia žila příliš dlouho v zajetí a osamění a odmítala společnost jiných slonů.

World’s saddest elephant dies after 43 YEARS locked up in solitary confinement at a Spanish zoo. Flavia an Indian Elephant was executed by Spain after suffering ill health and was no longer able to stand up. https://t.co/sqcOjnOY0E pic.twitter.com/27pxkKXz7a