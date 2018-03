V Jirkově vznikl hmyzí domov v torzu kmene

Na kraji Smetanových sadů v Jirkově na Chomutovsku je na ořezaném kmenu velká plastika brouka. Torzo s dřevěným roháčem má upozornit na to, že slouží hmyzu, pro který má velkou ekologickou hodnotu. O zajímavosti, jež budí pozornost kolemjdoucích, informoval mluvčí radnice Josef Dušek.

Kmen dubu kvůli infekci loni úplně seschnul. Město se po dohodě s odborníkem rozhodlo, že ho nepokácí úplně, ale zůstane v podobě torza. "Strom rostl na dobrém místě a kmen je vyrovnaný. Vytvořením torza přestal být pro kolemjdoucí nebezpečný, ale přitom jsme zachovali podmínky pro život živočichů, kteří ve stromě žijí," uvedla referentka životního prostředí z jirkovské radnice Markéta Buchtová.

Ohled na brouky a další hmyz vede úředníky stále častěji k rozhodnutí ponechat různé dřevěné pahýly v přírodě a nelikvidovat je. "Zejména pro hmyz má strom velkou ekologickou hodnotu ve chvíli, kdy ho tvoří zčásti mrtvé dřevo," řekl chomutovský arborista Jakub Tichý. "Je to unikátní biotop, protože se nachází v městském prostředí, kde suchých větví či kmenů moc není. Všechny se většinou odstraňují s ohledem na bezpečnost lidí," dodal.

Pohled na torzo stromu je hodně neobvyklý, a proto podle Duška přišel nápad s broukem. Autorem dřevěné plastiky, která je umístěná na špici asi šestimetrového pahýlu, je Tichý. Metrového roháče, který je typický pro dubové porosty, vyřezal speciálně pro jirkovský park. "Není tam jen pro zkrášlení," upozornil. "Je to zároveň symbol, který má lidem napovědět, proč je takové torzo stromu užitečné. Že je to vlastně hmyzí hotel," řekl.

Obří roháč skutečně pozornost přitahuje, a to hlavně dětí. Kolem často chodí na procházky mateřské školy. "Třídy se u něj zastavují a učitelky zvídavým dětem vysvětlují, co je to za brouka a co znamená," uvedla vedoucí nedaleké MŠ Kaštánek Jaroslava Chrtková.

V Jirkově už jedno torzo stromu je, jde o památný dub u ZŠ Budovatelů. "Nechci říkat, že z toho bude trend. Ale ve vhodných případech budeme určitě vytvoření funkčního torza místo úplného pokácení stromu navrhovat znovu," dodala Buchtová.

S broukovištěm, tedy jakýmsi hmyzím domovem vytvořeným z mrtvých stromů, pařezů a špalků, se mohou setkat i návštěvníci Žatce. Nachází se na takzvané Hopíkově naučné stezce.