V Lamacentu v Brně si zájemci mohou zkusit jógu s kůzlaty

V brněnském Lamacentru Hády začali zkoušet jógu s kůzlaty, metoda kombinuje cvičení s přítomností zvířat. Inspiraci našlo centrum v USA, kde je toto cvičení populární. Za Lamacentrum o tom informovala Lucie Růžičková.

Zatím jsou vypsány tři zkušební termíny, před tím si cvičení v přítomnosti kůzlat vyzkoušeli známí chovatelů. "Cvičí se přímo v kozím výběhu v nádherně jarní přírodě. Kůzlata si hopsají kolem, někdy i skočí na člověka, šplhají mu po zádech, jsou milá a kontaktní. Všichni z lekce odcházeli příjemně naladěni a s úsměvem," uvedla Růžičková.

Lamacentrum funguje od roku 2011, chová asi desítku lam, kromě nich také ovce různých plemen a kozy. Loni se v centru narodilo unikátní dvoubarevné mládě lamy s modrýma očima, kterému lidé v anketě vybrali jméno Orion. V Lamacentru je stále.

V současné době jsou centru tři kůzlata zakrslých holandských koz. Podle Růžičkové jsou velmi zvědavá a cokoliv se jim do výběhu vloží, hned očichávají a prozkoumávají.

Hodinovou meditační lekci vede profesionální lektorka z Indie, cvičení je podle centra vhodné i pro naprosté začátečníky. Registrovat je nutné se na e-mailu lamacentrum.joga@gmail.com. Otázkou je podle Růžičkové to, zda cvičení doporučit i dětem. "Kůzlata mají asi čtyři kilogramy a děti jsou spíše slabší konstituce. Je to na zvážení rodičů, a to i pro děti nad 12 let," uvedla Růžičková.