V německé zoo zemřel papoušek z filmu Pipi v zemi Taka-Tuka

V 51 letech pošel v zoologické zahradě v Karlsruhe papoušek Douglas, který si zahrál ve švédsko-německém filmu Pipi v zemi Taka-Tuka z roku 1970. Informoval o tom server The Local. Douglas, papoušek ara arakanga, byl ve snímku pod jménem Rosalinda součástí tlupy pirátů, kteří unesou otce Pipi Dlouhé punčochy Efraima. Podle ředitele zoologické zahrady Matthiase Reinschmidta se Douglas na opeřence dožil "biblického věku".

Papoušek Douglas se po krátké chvíli na filmovém výsluní ocitl v zábavním parku ve městě Malmö na jihu Švédska. V roce 2003 hrozilo, že jej utratí, protože scházela dokumentace, která by dokázala, že se do země z Brazílie dostal legálně. Po řadě protestů, do kterých se zapojila rovněž Inger Nilssonová, která jako dítě hrála ve filmu Pipi, byl papoušek ušetřen. Jeho předchozí majitel nakonec prokázal, že opeřenec se do Evropy dostal zákonnou cestou.

Následně se švédským úřadům nelíbila velikost papouškovy voliéry - a když mu znovu hrozilo utracení, přihlásily se o Douglase desítky zoologických zahrad a papoušek se v roce 2016 přesunul do Německa. Dožil v zoo v Karlsruhe, kde zaměstnance a návštěvníky rozveseloval svým slovníkem o pěti desítkách slov.

Příběhy o rebelantské pihovaté zrzce Pipi Dlouhé punčoše z pera švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové vyšly poprvé na sklonku roku 1946. Pokus vydat příběh knižně málem skončil neúspěchem, oslovený nakladatel jej považoval za příliš excentrický. Záměr ale nakonec vyšel a Pipi odstartovala literární dráhu Lindgrenové.

Copatá Pipi spí s nohama na polštáři, dokáže uzvednout koně, nemá moc úctu k dospělým a odmítá chodit do školy. Když se objevila poprvé, spustili někteří rodiče a učitelé povyk v obavě z ohrožení morálky. Pipi totiž žije sama ve velké zchátralé vile jen s opičákem panem Nilssonem a koněm Alfredem. Svým přátelům pak s oblibou vypráví příběhy o exotických místech, která navštívila se svým otcem, námořním kapitánem.