V ostravské zoo se líhnou plameňáci. Očekává se rekordní počet

Ostravská zoologická zahrada by se letos mohla dočkat rekordního počtu mláďat plameňáků kubánských, kteří se tam nyní líhnou. Zatím přišlo na svět pět mláďat a ošetřovatelé počítají s tím, že dalších osm by se ještě mělo vylíhnout. Pokud by chovné páry odchovaly všech třináct mláďat, překonaly by rekord z loňského roku, kdy se podařilo odchovat dvanáct mláďat, řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Ostravská zoo chová tyto ptáky od roku 1979. Vylíhlo se v ní přes sto mláďat, odchovat se jich podařilo bezmála devadesát. "Samice plameňáků snáší jedno bíle zbarvené vejce do hnízda z bahna a písku. V inkubaci vejce i v následné péči o mládě se střídají oba rodiče," uvedla Nováková.

Aktuálně hejno bez letos vylíhnutých mláďat tvoří 55 jedinců, z toho 33 samců a 22 samic. "Ve skupině jsou dokonce stále dva samci, kteří byli v roce 1979 do zoo jako dospělí přivezeni, to znamená, že mají více než 40 let. Plameňáci jsou dlouhověcí ptáci a mohou se dožívat přes 50 let, někdy se uvádí i 70 až 80," řekla mluvčí.

Hnízdící plameňáky mohou návštěvníci pozorovat ve výběhu u hlavního vstupu do zoo. Mláďata jsou po vylíhnutí pokryta šedobílým prachovým peřím a na rozdíl od dospělých mají krátké nohy i krk a rovný zobáček. Intenzivní oranžovorůžové zbarvení získají v průběhu druhého roku života. Zbarvení plameňáků je způsobeno oranžovo-červenými barvivy obsaženými v potravě plameňáků, která se ukládají do peří.

Plameňáci kubánští ve volné přírodě obývají mělká jezera a laguny souostroví Velkých Antil poloostrova Yucatan a severu Jižní Ameriky. Zatím sice nepatří k ohroženým druhům, ale jejich přirozené prostředí se zmenšuje kvůli těžbě soli.