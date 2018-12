V Sokolově vznikne nové zázemí pro kočičí útulek

Maringotku, která nyní slouží jako kočičí útulek v Sokolově, nahradí na jaře zcela nové zázemí. Město do jeho výstavby investuje 2,2 milionu korun. Nový útulek bude i nadále v prostorách areálu společnosti Sokolovská bytová. I ve skromných podmínkách dosud fungoval útulek dobře a opuštěným kočkám se daří hledat nové domovy, řekl místostarosta Sokolova Jan Picka (ČSSD).

"My jsme se nakonec rozhodli, že ten útulek pro kočky uděláme pro ně více komfortní. Původně jsme uvažovali o tom, že pouze rozšíříme zázemí u takové té oplechované maringotky, co tam nyní stojí. Tyto úvahy už naštěstí vzaly za své. Útulek vybudujeme v jedné z garáží přímo ve zděné budově," řekl Picka.



Kočičí útulek pro Sokolov provozuje spolek Láskou ke kočkám. Od zlepšení jeho zázemí si město slibuje mimo jiné přilákání více návštěvníků a díky tomu i snadnější umístění koček do nových domovů. Už nyní útulek pořádá různé akce, například právě dnes mohou lidé zvířatům k Vánocům donést krmivo, stelivo, hračky nebo pelíšky.



Sokolov je jedním z mála měst v regionu, které má pro kočky samostatný útulek. Kromě toho sokolovská městská policie provozuje také útulek pro psy v areálu soukromého ranče Vránov. I do zlepšení zázemí psího útulku se v předchozích letech investovalo, město stavbu splácí vlastníkovi prostřednictvím vyššího nájemného.