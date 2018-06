V USA zachránili vzácného humra. Místo na talíři skončil v akváriu

Velmi vzácného oranžového humra našli zaměstnanci jednoho ze supermarketů ve Westborough v americkém státě Massachusetts. Dospělí jedinci totiž mají spíše tmavé zbarvení... červení (jak je známe z filmů a z talíře) jsou až ti po uvaření. Korýš tak díky svému jedinečnému zbarvení tentokrát skončil v akváriu.

Podle odborníků je oranžový odstín u nalezeného humra způsoben mimořádně vzácnou genetickou vadou. Příčinou vady je nedostatek proteinu, který u humrů způsobuje tmavé, hnědé zbarvení - díky tomu snadněji splynou s prostředím pod vodou.

Šance, že se narodí oranžový humr, je prý asi 1:30 milionům. To znamená, že jde o ještě větší raritu, než je humr modrý (1:2 milionům), u kterých je produkce zmíněného proteinu naopak zvýšena. Nejvzácnější humři jsou ale albíni - tedy zcela bílí korýši, kteří při vaření jako jediní nezmění barvu (1:100 milionům).

Zaměstnanci supermarketu darovali humra do akvária New England Aquarium v Bostonu. Zde si pobude měsíc v karanténě a poté si ho bostonské akvárium ponechá nebo ho pošle do akvária v Japonsku. Podle znalců z akvária je humr starý asi sedm až devět let. Je také prý "zázrak", že se dožil tak vysokého věku vzhledem ke své výrazné barvě - v oceánu totiž musel podle nich být velmi snadným cílem pro dravce.

Živý humr je zbarven do hněda nebo tmavozelena. Barvu na červenou změní až po uvaření, protože zelené barvivo se během vaření ve vařící vodě rozloží a korýš zčervená. Dospělý jedinec může dosáhnout délky až 60 cm a průměrný věk je 30 let, někteří vědci tvrdí, že existují i století humři.