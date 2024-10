V Zoo Hodonín přišla na svět mláďata lva berberského, v přírodě vyhynulého

V Zoo Hodonín přišla na svět mláďata lva berberského, který už v přírodě vyhynul. Původně byla čtyři, jedno ale uhynulo. Zbylá tři prospívají dobře. Expozice je uzavřená, aby měly šelmy klid, návštěvníci proto mláďata zatím neuvidí. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí zařízení Ivo Cencinger. Dvojice lvů berberských v expozici zoo loni nahradila smetanově zbarvené lvy jihoafrické.

Koťata se narodila 12. září. Původně čtyři, jedno z nich však bylo výrazně menší, slabé a třetí den uhynulo. U početnějších vrhů je to ale běžné. Tři zbývající koťata zatím podle mluvčího prospívají dobře. Aby měla čtyřletá lvice i její mláďata potřebný klid, vnitřní expozice lvů je pro návštěvníky uzavřena.

Nyní tříletý samec je od matky s mláďaty oddělený, podobně i v přírodě je samice zpočátku vychovává v ústraní a ke smečce je přivede později. "Běžné bývá spojení zhruba kolem druhého měsíce po porodu, není to ale pravidlo, ke zvířatům je potřeba přistupovat individuálně. Dostatečně dlouhý pobyt s rodiči je pak důležitý pro správný sociální vývoj zvířat a řídí se i chovatelskými potřebami. Osamostatnění a odchod mláďat od rodičů u lvů s ohledem na jejich smečkový způsob života nastává obvykle v období 1,5 až 2 let," uvedla zooložka Zdenka Vavrysová.

Lev berberský jako poddruh již v přírodě vyhynul, chov udržují pouze zoologické zahrady a v současnosti se jejich počet pohybuje lehce nad sto kusy. "Sestavení úspěšného chovného páru je proto složitější, protože jich genetická základna je malá. Chov a přesuny těchto šelem v licencovaných zoologických zahradách se řídí doporučeními koordinátora Evropského záchovného programu. Ten doporučuje spojování vhodných jedinců a přesuny mláďat, vedoucí k co největší genetické pestrosti populace lvů berberských v lidské péči, což jsou zásadní kroky pro přežití tohoto druhu do budoucnosti," uvedl ředitel Zoo Hodonín Martin Krug.

V Hodoníně začali lvy berberské chovat v roce 2007 a k vidění zde byli do roku 2019, i když nevytvořili žádný chovný pár. Chov zahrada obnovila vloni poté, co do bratislavské zoo odešel už osamocený samec lva jihoafrického. Samice porodila dosud dvakrát, o obě mláďata ale přišla.

Kdy bude moci veřejnost lvíčata spatřit, není zatím jasné, Vše bude záležet na zvířatech a vývoji situace. "S ohledem na předchozí zkušenosti jsme velmi opatrní a poskytujeme zvířatům dostatek času. Kondice mláďat zatím plně odpovídá věku. Vidí, samostatně se pohybují, ale zdržují se hlavně v blízkosti matky. Podle kontrolního vážení se jejich hmotnost pohybuje kolem 3,5 kilogramu," doplnila Vavrysová.