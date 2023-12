Vánoce a Nový rok v Zoo Praha: vstupy za korunu a nadílka u zvířat

Na Štědrý den a oba vánoční svátky budou mít děti do 15 let vstup do Zoo Praha za 1 Kč. Na Nový rok potom všichni Pražané - prokázat se budou moci kartou či aplikací Lítačka. Počínaje dneškem až do 26. prosince mohou lidé nosit zvířatům jedlé dárky. Vítaná jsou jablka, mrkev či neslazené suché pečivo. Mezi svátky se mohou návštěvníci pražské zoo těšit také na tradiční nadílku u zvířat - od 27. do 29. prosince budou vybrané druhy dostávat neprodané vánoční stromky. Jak si s nimi poradí gorily, sloni nebo třeba papoušci?

Včera navíc do Zoo Praha přinesli skauti Betlémské světlo. To je nyní dostupné návštěvníkům u hlavního vchodu až do Štědrého dne.

Níže naleznete harmonogram všech speciálních komentovaných krmení a setkání u zvířat od Štědrého dne až po Nový rok.

24. 12. Štědrý den v Zoo Praha

· 10.00 krmení hrabáčů kapských - Africký dům

· 10.30 krmení klokanů obrovských a rudokrkých - Darwinův kráter

· 11.00 krmení tučňáků Humboldtových - Pavilon tučňáků

· 11.00 setkání u kočkodanů Brazzových - Rezervace Dja

· 11.15 setkání u štětkounů afrických - Rezervace Dja

· 11.30 setkání u goril nížinných - Rezervace Dja

· 12.30 setkání u žiraf núbijských - Africký dům

· 13.15 setkání u slonů indických - Údolí slonů

· 13.30 cvičení lachtanů jihoafrických - expozice lachtanů v dolní části zoo

25. 12. První svátek vánoční v Zoo Praha

· 10.00 krmení hrabáčů kapských - Africký dům

· 10.30 krmení klokanů obrovských a rudokrkých - Darwinův kráter

· 11.00 krmení tučňáků Humboldtových - Pavilon tučňáků

· 11.00 setkání u kočkodanů Brazzových - Rezervace Dja

· 11.15 setkání u štětkounů afrických - Rezervace Dja

· 11.30 setkání u goril nížinných - Rezervace Dja

· 12.30 setkání u žiraf núbijských - Africký dům

· 13.15 setkání u slonů indických - Údolí slonů

· 14.00 krmení vombatů obecných - Darwinův kráter

· 14.30 setkání u ďáblů medvědovitých - Darwinův kráter

· 15.30 krmení luskounů krátkoocasých - Indonéská džungle

26. 12. Druhý svátek vánoční v Zoo Praha

· 10.00 krmení hrabáčů kapských - Africký dům

· 10.30 krmení klokanů obrovských a rudokrkých - Darwinův kráter

· 11.00 krmení tučňáků Humboldtových - Pavilon tučňáků

· 11.00 setkání u kočkodanů Brazzových - Rezervace Dja

· 11.15 setkání u štětkounů afrických - Rezervace Dja

· 11.30 setkání u goril nížinných - Rezervace Dja

· 12.30 setkání u žiraf núbijských - Africký dům

· 13.00 setkání u velkých želv - Pavilon velkých želv

· 13.15 setkání u slonů indických - Údolí slonů

· 14.00 krmení vombatů obecných - Darwinův kráter

· 14.30 setkání u ďáblů medvědovitých - Darwinův kráter

· 15.30 krmení luskounů krátkoocasých - Indonéská džungle

27. 12. Nadílka u zvířat: komentované předání stromků

· 10.30 setkání u medojedů kapských - Afrika zblízka

· 12.45 setkání u levhartů mandžuských - Severský les

· 13.15 setkání u slonů indických - Údolí slonů

· 14.00 setkání u kočkodanů a štětkounů - Rezervace Dja

· 14.30 setkání u paovcí hřivnatých - Skalní masiv (horští kopytníci)

· 15.00 setkání u chápanů středoamerických - Vodní svět a Opičí ostrovy

28. 12. Nadílka u zvířat: komentované předání stromků

· 10.30 setkání u medojedů kapských - Afrika zblízka

· 11.00 setkání u variů bělopásých - Vodní svět a Opičí ostrovy

· 12.45 setkání u tygrů ussurijských - Severský les

· 13.15 setkání u slonů indických - Údolí slonů

· 14.00 setkání u kočkodanů a štětkounů - Rezervace Dja

· 14.30 setkání u ďáblů medvědovitých - Darwinův kráter

· 15.00 setkání u goril nížinných - Centrum Méfou (starý pavilon goril)

29. 12. Nadílka u zvířat: komentované předání stromků

· 10.00 setkání u nestorů kea - Rákosův pavilon

· 10.30 setkání u medojedů kapských - Afrika zblízka

· 11.00 setkání u talapoinů severních - Rezervace Dja

· 12.45 setkání u hyen čabrakových - expozice hyen naproti Údolí slonů

· 13.15 setkání u slonů indických - Údolí slonů

· 14.00 setkání u kočkodanů a štětkounů - Rezervace Dja

· 14.30 setkání u paovcí hřivnatých - Skalní masiv (horští kopytníci)

· 15.00 setkání u lemurů kata - Ostrov lemurů

30. 12. a 31. 12. Konec roku v Zoo Praha

· 10.00 krmení hrabáčů kapských - Africký dům

· 10.30 krmení klokanů obrovských a rudokrkých - Darwinův kráter

· 11.00 krmení tučňáků Humboldtových - Pavilon tučňáků

· 11.00 setkání u kočkodanů Brazzových - Rezervace Dja

· 11.15 setkání u štětkounů afrických - Rezervace Dja

· 11.30 setkání u goril nížinných - Rezervace Dja

· 12.30 setkání u žiraf núbijských - Africký dům

· 13.00 setkání u velkých želv - Pavilon velkých želv

· 13.15 setkání u slonů indických - Údolí slonů

· 14.00 krmení vombatů obecných - Darwinův kráter

· 14.00 setkání u plazů - Pavilon šelem a plazů

· 14.30 setkání u ďáblů medvědovitých - Darwinův kráter

· 15.30 krmení luskounů krátkoocasých - Indonéská džungle

· 15.30 krmení gaviálů indických - Čambal (pouze v neděli 31. 12.)

1. 1. Nový rok v Zoo Praha

· 10.00 krmení hrabáčů kapských - Africký dům

· 10.30 krmení klokanů obrovských a rudokrkých - Darwinův kráter

· 11.00 krmení tučňáků Humboldtových - Pavilon tučňáků

· 11.00 setkání u kočkodanů Brazzových - Rezervace Dja

· 11.15 setkání u štětkounů afrických - Rezervace Dja

· 11.30 setkání u goril nížinných - Rezervace Dja

· 12.30 setkání u žiraf núbijských - Africký dům

· 13.00 setkání u velkých želv - Pavilon velkých želv

· 13.15 setkání u slonů indických - Údolí slonů

· 13.30 cvičení lachtanů jihoafrických - expozice lachtanů v dolní části zoo

· 14.00 krmení vombatů obecných - Darwinův kráter

· 14.30 setkání u ďáblů medvědovitých - Darwinův kráter

· 15.30 krmení luskounů krátkoocasých - Indonéská džungle