Vědci hledají žabákovi družku, má i profil na seznamce

Bolivijští vědci a ochránci přírody pročesávají celou zemi ve snaze najít samičku pro žabího samečka, který by, jak se obávají, mohl být úplně posledním představitelem svého druhu.

Desetiletý Romeo, žabák druhu vodnice jurakare (Telmatobius yuracare), marně kvákáním vábí samičku. Při hledání jeho Julie mu pomáhá i jedna z bolivijských internetových seznamek, která pro něj založila profilovou stránku.

Vědci mezitím prohledávají říčky a potůčky v naději, že najdou samičku, s jejíž pomocí by mohli zahájit program umělého odchovu. "Nevzdáváme se naděje," řekl agentuře ochranář Arturo Múňoz.

Ochránci přírody ale musí hledat rychle, protože vodnice jurakare se často dožijí sotva 15 let. To znamená, že Romeo, který se nachází v nádrži Přírodovědného muzea ve městě Cochabamba, už má jen nějakých pět let, pokud má zachránit svůj druh před vyhynutím.