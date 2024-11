Vězni z otevřené věznice Jiřice se už postarali o 12 budoucích vodicích psů

V osvědčeném projektu výchovy budoucích vodicích psů se vězni v otevřené věznici Jiřice dosud postarali už o 12 štěňat. Dnes přebrali od zástupců brněnské Školy pro výcvik vodicích psů další dvě. O štěňata labradorského retrívra budou pečovat vězni Marek a David. Projekt Tlapka v dlani, který v Jiřicicích funguje od roku 2019, je kromě jiných aktivit důležitým terapeutickým prvkem a pomáhá vězňům s přípravou na běžný život, řekl dnes ČTK ředitel Věznice Jiřice Zdeněk Herman. Momentálně si trest v otevřené věznici odpykává 28 vězňů, recidiva je aktuálně kolem 17 procent.

"Pro nás to má obrovský přesah, zejména ve smyslu, nechci říct úplně napravení, ale rozšíření vnímání odsouzených, jaké to je se o někoho starat a jaké to je o něj třeba časem přijít," řekl Herman. Zájemců je podle něj většinou víc. Rozhodují osobnostní profily a charakteristiky.

Náklady na krmení, očkování a další výdaje související s výcvikem psů hradí brněnská škola. "Zůstanou deset měsíců, během kterých se musí naučit lásku k lidem, to je to nejdůležitější. Když je pak přebíráme, chceme aby z nich byli slušně vychovaní psi a znali základní návyky a povely," řekl ČTK Milan Dvořák z výcvikové školy. Po pobytu v Jiřicích podstupují psi zdravotní vyšetření a zařazení do speciálního výcviku pro vodění nevidomých lidí.

Dvouměsíční štěňata labradorského retrívra dostala jména Zeus a Zircon. Jejich noví chovatelé už nějaké zkušenosti s péčí o zvířata mají. Vězeň David je má z doby, kdy byl na svobodě, a pro Marka je to už druhý pes v otevřené věznici. "Půjdou domů za rok v říjnu a já jdu domů 15. října, tak doufám, že to tady spolu zvládneme," řekl ČTK Marek.

Kromě péče o psy mohou vězni vykonávat i další činnosti, které je připravují na návrat do běžného života. V otevřené věznici je pěstitelská a chovatelská zóna, kde jsou například klokani, páv, lama, králíci a další zvířata. Podle Hermana si tak vězni zvykají na to, že i po práci následuje nějaká další práce doma.

Celková kapacita otevřené věznice je 32 vězňů. V areálu jsou čtyři domy se čtyřmi samostatnými pokoji a společným obývacím pokojem. Vězni se dennímu režimu věnují bez speciálního dohledu, pobyt se tak blíží podmínkám na svobodě. Po práci, kterou mají zejména ve firmách z automobilového průmyslu, nebo nově i v Zásilkovně, mají další povinnosti. Jedním z kritérií, které musí vězeň pro přeložení do otevřené věznice splňovat, je jeho zařazení do věznice s ostrahou v nízkém stupni zabezpečení. Vězeň by tady měl ideálně strávit zhruba 1,5 roku před svým propuštěním na svobodu, minimální doba je stanovena na šest měsíců.

Otevřená věznice funguje v Jiřicích od roku 2017, do programu bylo dosud zařazeno 300 vězňů, z toho 221 jich bylo propuštěno na svobodu. Aktuální recidiva je 17,2 procenta, standardní recidiva v Česku je kolem 70 procent. Jiřice jsou aktuálně jedinou českou otevřenou věznicí, ženská otevřená věznice se plánuje ve Velkých Přílepech u Prahy. Případné rozšíření jiřického projektu je podle Hermana závislé na penězích.