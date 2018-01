Vlčí teritorium se rozšířilo o Trutnovsko, přibývá zadávených ovcí

Farmáři z Broumovska žalují stát kvůli vlkům. Chtějí, aby soud uložil státu povinnost změnit zákon, který by umožnil se účinně vlkům bránit a regulovat jejich počet. Poukazují přitom na Švédsko a Norsko, kde je povolen odstřel vlků, informovala advokátka poškozených chovatelů Jana Zwyrtek Hamplová. Vlci se na Broumovsko vrátili v roce 2015 po 250 letech a od té doby zadávili desítky ovcí a koz.

"Důvodem je to, že se cítíme státem podvedeni. Jsme ponecháni napospas vlkům, kteří zabíjejí a týrají naše zvířata, a stát nám zakazuje se účinně se bránit," uvedl v prohlášení zástupce chovatelů Tomáš Havrlant. Vlk je zákonem chráněný, kraje chovatelům vyplácejí peníze na náhradu škod způsobených vlkem.

Vlčí teritorium v hradeckém kraji se dál rozšiřuje. Přibývá zadávených ovcí už i na Trutnovsku, tedy mimo území Broumovska. ČTK to potvrdili chovatelé i úředníci, kteří kvůli náhradám škod zadávený skot dokumentují.

Novou oblastí na Trutnovsku, kde chovatelé také hlásí škody spáchané vlky, je zvlněná krajina západně od Trutnova v okolí obce Vlčice, která má vlka ve znaku. "První případ se stal 23. října a zatím poslední 2. listopadu. Vždy šlo o jednu ovci, pokaždé si vybral nejmenší. Veterinář měl hned jasno, udělal to vlk. Stádo bylo v ohradě, musel přeskočit. Nebyla to smečka," řekl Jan Tylš, který ve Vlčicích hospodaří.

Jeho slova potvrdil Jiří Hejna z odboru životního prostředí trutnovského městského úřadu, kam se chovatel obrátil, aby získal náhradu škody. "Byl to vlk, nepochybuji o tom," řekl Hejna, který má s podobnými případy zkušenosti. "Máme povinnost to zadokumentovat, pak to pošleme na krajský úřad, kde poškozený žádá o náhradu. V těchto místech mě to překvapilo," řekl Hejna. Útoky vlků ve Vlčicích jsou podle něho novinkou. Případy jsou známé spíše z Petříkovic a Chvalče, tedy z oblasti Trutnovska, která sousedí s Broumovskem. "Tam to mají na svědomí asi vlci z Broumovska. Kde se ale vzali ve Vlčicích, to nevím," řekl Hejna. Podle něho se případy zadávených hospodářských zvířat vlky v oblasti sousedící s Broumovskem začaly ve větší míře objevovat před dvěma lety.

Také podle Petra Kafky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy CHKO Broumovsko je nejpravděpodobnější, že vlci na Trutnovsku jsou z broumovské smečky. "Nic zatím nenasvědčuje tomu, že bychom tady měli dvě smečky, vzdálenost není tak velká. Vlci obývají teritorium o rozloze několika set kilometrů čtverečních. Proto je velmi pravděpodobné, že je to stále teritorium broumovské smečky. Nelze samozřejmě ani vyloučit, že krajem se pohybují i další jedinci, kteří nemusejí zatím tvořit smečku, ale územím jen procházejí," řekl Kafka.

Vlci v Krkonoších a v oblasti Trutnovska vymizeli před 200 lety. V Krkonoších byl v posledních letech zaznamenán výskyt vlků výjimečně. Zatím poslední prokazatelný výskyt byl v lokalitě Erlebachových Bud, kde vlci zadávili dvě telata. "Kloním se spíše k tomu, že na Trutnovsku jde o migrující vlky," řekl zoolog KRNAP Jiří Flousek.

Více než čtyřčlenná vlčí smečka je od roku 2015 potvrzena v severní části Broumovska, kde se vlci i rozmnožují a zadávili desítky ovcí, koz a ulovili několik kusů divoké zvěře. Broumovští vlci pocházejí z Lužice z polsko-německého pomezí. Smečka se tam usadila po více než 250 letech. Lužičtí vlci oproti karpatským, kteří se drží spíše v horách, dávají přednost mírně zvlněné krajině, tedy takové, jako je na Broumovsku a také v podhůří Krkonoš v okolí Trutnova.