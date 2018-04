Vrásky v zoo. Pavilon exotického ptactva musí posoudit statik

Opravovaný pavilon exotického ptactva v Zoo Hodonín zůstal i po zimě zavřený. Je v horším stavu, než se čekalo. K jeho stavu se musí vyjádřit statik, řekl ředitel zařízení Martin Krug.

Pavilon začala zoo opravovat loni v listopadu, mělo jít ale jen o drobné úpravy. "Chtěli jsme opravit nějaké opadané omítky, kachličky, bylo tam i jedno rozbité okno, tak ho vyměnit. Ukázalo se ale, že jsou v něm daleko větší závady, než jsme původně předpokládali. Má částečně narušenou statiku," uvedl ředitel.

Pavilon je asi 40 let starý, vznikl v počátcích zoo v takzvané akci Z. Zoo ho přes zimu opravovala svépomocí, investice vyšla na několik set tisíc korun. Otevřít jej znovu chtěla letos na jaře, v březnu či dubnu. Zůstává ale zavřený a už nyní je jisté, že opravy si neplánovaně vyžádají minimálně další statisíce korun.

"Čekáme na vyjádření statika, co se s tím dá dělat. Nemyslím si, že by bylo nutné ho zbourat, mohlo by snad jen postačit vyspravení statiky díky zpevňovacím ocelovým lanům," uvedl ředitel. Pokud by se tak stalo, pavilon by podle něj mohl být otevřený do hlavní prázdninové sezony.

Zoo výhledově chystá celkovou obměnu pavilonů za stovky milionů korun. Už loni ředitel uvedl, že řada objektů v zoo je nevyhovujících, jsou malé, neatraktivní, s množstvím mříží. Z energetického hlediska jsou podle něj velmi ztrátové a je třeba do nich stále zbytečně investovat. V plánu jsou nyní tři etapy, jen ta první z nich si vyžádá zhruba kolem 120 milionů Kč. Zoo se chystá žádat o dotace z evropských fondů, konkrétně z programu přeshraniční spolupráce. Už dříve proto uzavřela memorandum o spolupráci se slovenskou Zoo Bojnice. Není ale zřejmé, kdy se s obnovou začne, podle ředitele snad v příštím roce.