Vycpaného orangutana Ňuňáka uvidí návštěvníci muzea v Ústí

S oblíbeným orangutanem Ňuňákem se nyní mohou setkat návštěvníci ústeckého muzea. Do svých sbírek získalo kosterní preparát a vycpané tělo zvířete, kterého nechala zoologická zahrada utratit kvůli závažné nemoci. Vzpomínky na vzácné zvíře, které si zahrálo ve filmu Dva lidi v zoo, zaznamenali odborníci v publikaci Ňuňák miláček Ústečanů.

Ústecké muzeum a zoologická zahrada se dohodly, že pokud nějaké zvíře uhyne, muzeum se bude snažit zdokumentovat jeho příběh. "Netušili jsme, že tím prvním bude zrovna Ňuňák, jenž byl svým způsobem místní celebritou," uvedl ředitel muzea Václav Houfek.

Orangutan se dostal do ústecké zoo v roce 1989 společně se samicí Ňuninkou jako asi dvouleté mládě. Zahrada ho loni v listopadu nechala utratit, protože zvíře trpělo pokročilou fází rakoviny. Muzeum poté obdrželo od ústeckého magistrátu dotaci 150 tisíc korun na to, aby odborník zhotovil dva preparáty. Jedním je kostra a druhým samotné tělo. Oba jsou ode dneška součástí výstavy Milování v přírodě.

Výstava mapuje život orangutana na Borneu i v Ústí. "Chceme mimo jiné upozornit i tímto způsobem na podmínky, které na Borneu panují, na rychle postupující devastaci pralesa. Startem druhého života Ňuňáka dáváme také příležitost vědcům a odborníkům, kteří se tímto druhem zabývají," uvedl Houfek.

V zoo žije ještě partnerka orangutana Ňuninka a jejich společný potomek, kterým je samice Cantik. Současný pavilon orangutanů je ale nevyhovující. "Byl bych rád, kdyby orangutani dostali nějaký důstojný stánek, kde by mohli žít a množit se," řekl ředitel zoologické zahrady Roman Končel. Stavba nového pavilonu by podle něj stála kolem sto milionů korun. "Nebyl by to pavilon jen pro orangutany, ale i pro další primáty," řekl. "Jsem optimista, doufám, že chov orangutanů v Ústí bude zachován," dodal.