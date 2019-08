"Zlá kočička!" Žena odehnala pumu až díky Metallice

Hlasitá muzika v podobě písničky Don't Tread On Me od legendární skupiny Metallica patrně zachránila Kanaďanku a jejího psa před útokem pumy. Turistka se procházela v lesích nedaleko města Duncan v provincii Britská Kolumbie, když si všimla, že ji nějakou dobu sleduje šelma. Nebezpečnou situaci si nicméně nahrála na mobil. Zprávu přinesl servery CNN a Newsweek.

Pětačtyřicetiletá Dee Gallantová si vyšla 23. července na procházku se svým huskym Murphym. Po pár nachozených kilometrech však zjistila, že jim je v patách puma, která se vydala na lov. Žena byla nejprve potěšena, že poprvé v životě vidí podobné zvíře ve volné přírodě, pak jí ovšem došlo, že puma rozhodně není ostýchavá a nebezpečně se k ní přibližuje.

Když na zvíře začala pořvávat, zastavilo se. Své vyhlédnuté kořisti se ale nechtělo jen tak lehce vzdát. Gallantová to nahrála na YouTube. Na videu je slyšet, jak se různými zvuky snaží pumu odehnat: "Zmiz odsud. Zlá kočička!"

"Podívala jsem se doprava a byla tam. Nejprve jsem si říkala, že to je zvláštní barva, že to nemůže být strom," vzpomínala. Až když se šelma pohnula, došlo jí, že je sledována. "Zpočátku jsem strach neměla. Pamatuji si, že jsem si řekla: ‚Skvělé, tamhle vidím pumu.' Pak mi ale začalo vrtat hlavou: ‚Proč tam pořád je?' Nakonec se to změnilo v ‚Panebože, blíží se ke mně! Musím ji nějak zastavit.'"

