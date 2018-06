Zlínská zoo má novou lachtaní samičku z Německa

Zlínská zoologická zahrada získala z německé zoo šestiletou samičku lachtana hřivnatého Lunu. Oživila skupinu, kterou dosud tvořil jedenáctiletý samec Oskar, devatenáctiletá samice Betty a čtrnáctiletá Fany. Je třeba dívat se dopředu, dvě samice jsou již starší, řekl zoolog Kamil Čihák. Lachtani se ve volné přírodě dožívají kolem 20 let, v zajetí o něco déle.

"Potřebovali jsme novou mladou samičku, už jsme ji nějakou dobu sháněli. Není to legrace, zvířat není mnoho. Za poslední rok se narodilo na celém světě šest mláďat, z toho asi dvě v Evropě. Luna má navíc úplně ideální věk, je jí šest let, kdy samice přicházejí do říje a poprvé se mohou účastnit reprodukce. Což Oskar okamžitě využil, už se pářili. Zdá se, že mu padla do oka," uvedl Čihák.

Přechod do nového prostředí zvládla Luna podle něj bez problémů. Nejdříve se seznámila s vnitřní částí expozice, poté sama vyzkoušela velký bazén, postupně se seznámila se samicemi i samcem. "Bylo to bez problémů, jsou to zvířata, která žijí ve velkých skupinách. Mezi samicemi nedochází k dramatickým soubojům, mezi samci ano, tam je to něco jiného," řekl zoolog.

Chov lachtanů má ve zlínské zoo třicetiletou tradici. Zahrada úspěšně odchovala sedm mláďat, první v roce 1998, posledním mládětem byl v roce 2009 sameček Hugo. Do budoucna by zahrada ráda získala ještě jednu samici.