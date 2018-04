Zoo Brno se vrací do centra. Chystá výstavy a virtuální realitu

Brněnská zoologická zahrada chystá po sedmi letech návrat do prostor v Radnické ulici v centru města. Otevře tam virtuální zoo, kde se lidé přenesou třeba do hlubin moře nebo africké divočiny. Prostory je nutné nejdříve upravit, prozatím tam budou výstavy fotografií zaměřené na zvířata a přírodu.

V Radnické ulici měla zoo od roku 1969 stálou akvarijní výstavu, v roce 2011 místo opustila. Nyní se vrací s novým projektem, návštěvníky chce přenést do přírody prostřednictvím virtuální reality. "Návštěvník by se mohl podívat pod moře, cestovat s ptáky při přeletech nebo se procházet po savaně mezi zvířaty," řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Virtuální zoo v centru Brna má nalákat zejména mladé lidi, chce jim zprostředkovat blízký kontakt se zvířaty v jejich přirozeném prostředí a vzbudit zájem o ochranu biodiverzity a ohrožených druhů. Na technickém vybavení i konkrétních projekcích teprve pracují, Hovorka ale doufá, že zhruba za rok by se virtuální zoo mohla otevřít.

Kromě vhledu do života zvířat chce zoo pomocí virtuální reality zdůraznit i problém znečišťování oceánů plastovým odpadem. Mezi Asií a Severní Amerikou už měří ostrov z plastu téměř dva kilometry čtvereční.

"To si nikdo nedovede představit. Když plavete mezi odpadky, je to něco neuvěřitelného. Ani já jsem nevěřil, že to takto může vypadat. Šel jsem z vody rychle ven," řekl Hovorka. Doufá, že zážitek z virtuální reality pomůže šířit osvětu. Například želvy si pletou igelitové sáčky s medúzami, po spolknutí se jim ucpe jícen a vyhladoví.

V pátek otevře zoo v Radnické ulici výstavu fotografií ruského fotografa Aleksandra Avalova, který se specializuje na portréty zvířat. Do budoucna plánují expozici pavouků a chameleonů, vystavovat chtějí i fotografie z produkce National Geographic.