Zoo Plzeň loni navštívilo přes 452 tisíc lidí, lákaly výstavy a mláďata

Do Zoologické a botanické zahrady města Plzně loni přišlo 452 762 platících návštěvníků, to je o víc než 11 tisíc více než v roce 2016. Loňská návštěvnost je čtvrtá nejvyšší v jednadevadesátileté historii zoo. Zájem návštěvníků přitáhly nové výstavy a také atraktivní mláďata - v září 2016 narozená lvice berberská Amira a únorové mládě nosorožce indického Růženka. V listopadu se narodilo další lvíče. Sameček Baqir ale ještě pobývá s matkou jen v uzavřeném pavilonu, kde ho lidé zatím nemohou vidět, řekl mluvčí zoo Martin Vobruba.

"Posledních pět let roční návštěvnost stoupá. V průběhu roku dokonce padaly signály, že by mohl být po letech ohrožen absolutní rekord z roku 2011, kdy přišlo 460 969 osob. Například po květnu byl součet návštěvnosti prvních pěti měsíců rekordní," řekl mluvčí. Nakonec počasí v posledním čtvrtletí tak vysokou návštěvnost už nepřineslo, i tak je zahrada spokojená. Nejvíce lidí přišlo do zoo tradičně v červenci a srpnu, oba měsíce to bylo 84 tisíc návštěvníků.

"V průběhu roku mezi stovkami mláďat návštěvníky zaujali například psi dingo, zubr, zebra Chapmannova, velbloud dvouhrbý, kanadští rysové, mládě kuandu obecného, damana stepního, pásovci štětinatý a kulovitý," vyjmenoval Vobruba. Pozornost přilákal i příjezd klokana s bílou barvou srsti nebo nový samec pandy červené Nepál. Chovatelům udělaly velkou radost například odchovy v expozici Království jedu, kde se poprvé vylíhla mláďata jedovatých smrtonošů, mamby černé nebo kobry červené.

Zoologická a botanická zahrada, jejíž součástí je i Dinopark, má po Plzeňském Prazdroji a jeho expozicích druhou nejvyšší roční návštěvnost z turistických cílů v kraji. Třetí je vědecké centrum Techmania s 3D planetáriem a kinem. Podle statistik od začátku loňského roku do konce září navštívilo Plzeňský kraj 597.524 turistů, meziročně o 12,1 procenta více. Z toho domácích hostů přibylo za loňských devět měsíců meziročně 13,1 procenta na 400 603.