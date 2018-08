Zvířata v Zoo Tábor hůře snášejí vysoké teploty vzduchu

Vysoké teploty vzduchu, které se už několik dnů v Česku drží, hůře snášejí i zvířata v táborské zoologické zahradě. Především jde o vlky, medvědy nebo lamy. Pracovníci zoo se proto snaží ochlazovat jejich ubikace a dodávají jim více vody. Letní provoz ale nijak zásadně nezvyšuje náklady zoo, řekl její mluvčí Filip Sušanka.

"Samozřejmě nejhůře to snáší zvířata zvyklá na jiné podnebí. To je právě třeba případ vlka arktického. Ale vysoké teploty jsou náročné i pro jiné druhy," uvedl Sušanka.

Pávštěvníci zoo přesto podle něj i v těchto dnech uvidí všechna zvířata. Žádné se před vedrem neschovává tak, že by jej lidé vůbec nespatřili. Ale zvířata se v těchto tropických teplotách chovají jinak než při standardních podmínkách. Například velbloudi se mnohem více chladí o písek, který jim pracovníci zoologické navozili. Podobně se chovají i prasata. "Chladí se o bahno, ve kterém se válí. A jak u toho těžce dýchají, vypadá to, že mají zdravotní problémy. Někteří návštěvníci na to dokonce upozorňovali. Ale vysvětlili jsme jim, že to je v současném počasí normální," uvedl Sušanka.

Zoo Tábor chová přibližně 250 zvířat a zaměřuje se především na ohrožené druhy. Jde o největší zoologickou zahradu v Jihočeském kraji. Lidé mohou v areálu vidět sedm desítek druhů zvířat. Zoo má podle svých představitelů například nejcennější chovnou skupinu zubrů v tuzemských zoologických zahradách.

Táborská zoo vznikla v roce 2011. Její zakladatel a první majitel Libor Hrubý však kvůli dluhům musel v roce 2015 ukončit provoz. Zoologickou zahradu od něj následně koupil pražský podnikatel na realitním trhu Evžen Korec. Zoo loni navštívilo 77 tisíc lidí.