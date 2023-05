Rušení poboček pošty po většině středočeského kraje po konkrétních návrzích nebylo schváleno

Návrhy středočeských měst na změny v rušení poboček České pošty většinou neuspěly, Mladá Boleslav ještě jedná. Některé radnice zvažují zřízení služby Pošta partner, což ale znamená, že by na provoz přispívaly až miliony ročně. ČTK to dnes zjistila od zástupců středočeských měst, v nichž chce Česká pošta zrušit ke konci června pobočky. Celkem má v regionu ukončit provoz 24 poboček.

Kladno nesouhlasí se zrušením čtyř z celkových devíti kladenských poboček. "Apelovali jsme, aby nezavírali poštu ve Vrchlického ulici," uvedl mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Tato pošta je podle vedení města velmi využívaná, navíc po jejím zrušení zbude pro část Kročehlavy s 35.000 obyvateli pouze jedna fungující pobočka. Podle Herala byl ale výsledek jednání nulový stejně jako v případě dalších požadavků.

O zachování rušené pobočky pošty v části Stará Boleslav jednala také radnice Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Podle údajů České pošty se zájem o služby na pobočce v posledních pěti letech snížil téměř o 60 procent, zájem o poštovní služby o 70 procent. V souměstí má zůstat jen jedna pobočka v brandýské části. Město zvažovalo zřídit na místě rušené pobočky Poštu Partner Plus, náklady by ale podle starosty Roberta Pechy (Vy jste město) muselo hradit město a činily by zhruba 2,4 milionu korun ročně. "Takováto cesta jde poněkud proti institutu péče řádného hospodáře," uvedl Pecha.

Řešením by podle něj bylo zavedení zcela nového typu poboček, které by byly šity na míru obcím. "Nepatřily by do pobočkové sítě ČP, současně by ale pro města a obce neznamenaly příliš vysoké náklady," řekl Pecha. Město se má podle něj účastnit dalších jednání a zřízení varianty Pošty Partner pro obce.

V Mladé Boleslavi se mají zrušit dvě ze čtyř poboček. Vedení města se zástupci České pošty stále jedná o zachování pobočky v Havlíčkově ulici na Severním sídlišti. Další jednání má mít primátor Raduan Nwelati (ODS) dnes. Pobočku na sídlišti podle něj využívá několik tisíc lidí. "Jednáme tedy, zda lze rozhodnutí přehodnotit a zda by v Mladé Boleslavi nebylo možné zachovat tři rovnoměrně rozložené pobočky anebo - v případě, že pošta neustoupí ze zvoleného počtu, zachovat pobočky dvě, z nichž jedna by měla být ta v Severním sídlišti," uvedl Nwelati.

Pošta si podle něj pro zrušení vybrala pobočky, které sídlí v jejích nemovitostech. "Jsou to ale z hlediska dostupnosti ty nejméně vhodné, zejména kvůli nedostatku parkovacích míst," doplnil primátor. Město chce podle něj nabídnout například směnu nemovitostí nebo odpuštění nájmu.

V Příbrami mají být zrušeny dvě ze čtyř poboček, a to na pěší zóně Cíl v ulici Budovatelů a v Poštovní ulici na Zdaboři. Radnice s tím nesouhlasí a žádala o zachování aspoň jedné z těchto poboček. Z jednání s oblastní zástupkyní České pošty vyplynulo, že jediné možné řešení je výměna pobočky za pobočku, kdy by při zachování pošty v ulici Budovatelů byla zrušena pošta na sídlišti. To ale vedení města také nechce, protože pobočka na sídlišti provádí o třetinu víc úkonů než pošta na pěší zóně Cíl.

Město nyní uvažuje o tom, že by v ulici Budovatelů místo rušené pobočky provozovalo v některém ze svých objektů službu Pošta Partner. Záleželo by však na financích. Starosta Jan Konvalinka (za ANO) požádal o informaci o ceně této služby, zatím mu ale od České pošty nepřišla odpověď, řekla ČTK mluvčí města Eva Švehlová.

Mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl (za TOP 09) navrhl, že by mělnické uzavřené pošty mohla nahradit jedna nová plnohodnotná pobočka s dobrou dopravní dostupností. "Rezolutně to odmítli," popsal ČTK reakci zástupců České pošty. V Mělníku mají být uzavřeny dvě ze tří pošt. Zachována má být pobočka v centru v Tyršově ulici, kde není dostatek parkovacích míst. Vedení města nyní doufá, že klienti pošty budou pobočku navštěvovat rovnoměrně v průběhu dne, aby v centru města nevznikaly dopravní komplikace. Jednání se zástupci pošty ale podle radního výsledek měla: v zachované pobočce začne fungovat druhé pracoviště služby Czech point a po celou pracovní dobu by měly být otevřené všechny poštovní přepážky.