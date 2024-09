Anglický fotbalista Sancho bude hostovat v Chelsea, Sterling v Arsenalu

Fotbalista Jadon Sancho se přesunul z Manchesteru United na roční hostování do Chelsea. "Blues" naopak opustil jiný anglický křídelník Raheem Sterling, jenž posílil také na hostování londýnského rivala Arsenal.

Nyní čtyřiadvacetiletý Sancho přišel do Manchesteru v roce 2021 z Dortmundu a podepsal pětiletou smlouvu, na Old Trafford se ale i kvůli sporům s trenérem Erikem ten Hagem neprosadil. Letošní jaro strávil na hostování opět v Borussii. Po návratu nastoupil jako střídající hráč do zápasu o anglický Superpohár, do nominace na úvodní dvě ligová kola se ale nevešel. Podle BBC má Chelsea povinnost na konci sezony Sancha koupit za 20 až 25 milionů liber (zhruba 600 až 750 milionů korun).

Sancho má na kontě 23 zápasů za anglickou reprezentaci a stříbro z mistrovství Evropy 2021. Naposledy však dres národního týmu oblékl v říjnu toho roku.

Z reprezentace v posledních letech vypadl také jiný vicemistr Evropy z roku 2021 Sterling, který si připsal 82 startů, ale poslední na mistrovství světa v Kataru před téměř dvěma lety. Devětadvacetiletý ofenzivní hráč přišel do Chelsea jako posila v roce 2022 z Manchesteru City a letos v létě mu nový trenér Enzo Maresca řekl, že s ním nepočítá.

Naopak trenér Arsenalu Mikel Arteta se začátkem měsíce vyjadřoval o Strelingovi obdivně a nyní mohou oživit spolupráci ze City, kde byl dříve Arteta asistentem. Rodák z Jamajky Sterling, jenž zahájil profesionální kariéru v Liverpoolu, získal během sedmi let v City deset trofejí včetně čtyř triumfů v Premier League.