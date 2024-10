Basketbalistky Žabin si chtějí v Pireu zajistit postup v Evropské lize

Basketbalistky Žabin sehrají ve středu na horké půdě v Pireu zápas 4. kola Evropské ligy a mohou si v Řecku zajistit postup ze skupiny. V obří hale pro 12.000 diváků je čeká Olympiakos, nad nímž v úvodu soutěže doma český vicemistr zvítězil rozdílem 31 bodů. Cílem týmu trenéra Viktora Pruši je výhru nad zatím nejslabším týmem skupiny B zopakovat a oslavit posun do další fáze prestižní evropské soutěže. Zápas začne v 16:00 SEČ.

Po třech kolech mají Brňanky na třetím místě čtyřčlenné tabulky na kontě jednu výhru a dvě porážky, Olympiakos je bez vítězství poslední. Nový systém Evropské ligy posílá ze základních skupin dál tři celky.

"Naším cílem je jednoznačně duel v Pireu vyhrát a jít si za postupem, který nám výhra zajistí," řekl ČTK Pruša.

Žabiny se v Eurolize představí potřetí v řadě v hale soupeřů. V Mersinu ani v Bourges se jim nepodařilo favority zaskočit, i proto byl Pruša při rozborech zápasů a v přípravě na Pireus na hráčky přísný. "Musel jsem udělat po Bourges trochu bouřky mezi holkama, zejména kvůli plnění obranných povinností. Bez nich nemůžeme na takové úrovni uspět. Je potřeba se vrátit na dobrou obrannou vlnu," uvedl Pruša.

Nad Olympiakosem Žabiny doma jasně vyhrály 92:61 a před odvetou Pruša varoval před sebemenším podceněním soupeře. "To by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát, abychom spoléhali na to, jak jsme s nimi hráli doma, kdy se nám všechno dařilo. Musíme začít poctivě od základu a zase sázet na týmový výkon," řekl Pruša.

Obrovský rozdíl čeká Žabiny v samotném dějišti utkání. Olympiakos hraje euroligová utkání v hale pro 12.000 diváků. Tým si palubovku osahá až při středečním dopoledním předzápasovém tréninku, neboť dnes se v beznadějně vyprodané aréně bude hrát euroligové utkání mužů Olympiakos - Real Madrid.

"Na ženskou euroligu chodí samozřejmě daleko méně diváků. Ale my jsme ve velkých halách hráli už v Mersinu a také v Bourges, kde byly skoro čtyři tisíce diváků. Takže i tíhu prostředí by měly holky unést," konstatoval Pruša, který přivezl na jih Evropy kompletní kádr.