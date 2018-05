Brzy se uzdrav! Fergusonovi přejí bývalí hráči i rivalové

Fotbalový svět je v šoku. Legendární trenér Manchesteru United Sir Alex Ferguson byl v sobotu převezen do nemocnice, kde ihned podstoupil operaci. Ikona Rudých ďáblů měla akutní problém s krvácením do mozku.

Klub komentoval Fergusonův stav v sobotu večer slovy: "Operace proběhla velmi dobře, ale k zotavení je nadále potřeba intenzivní péče. Rodina si přeje soukromí." Při tom ještě minulou neděli byl Ferguson jako divák na domácím zápase proti Arsenalu, kde dokonce předal Arsénu Wengerovi dárek k jeho konci u týmu Kanonýrů.

Právě trenér Gunners byl zprávou o zdravotním stavu jeho věčného rivala velmi zarmoucen a jako mnoho dalších mu vyjádřil podporu. "Jsem znepokojen a myslím na něj a jeho rodinu. Věřím, že jeho síla a charakter mu pomůžou se rychle zotavit," řekl francouzský trenér.

Když se smutnou zprávu dozvěděli jak bývalí, tak současní hráči nejenom United, ihned začaly lítat pozdravy z celého světa. Ze současného kádru Reds se k situaci vyjádřili Jesse Lingard, David de Gea, Michael Carrick nebo Romelu Lukaku.

Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Be strong Boss xx