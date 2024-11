Česká mužská i ženská curlingová reprezentace vyráží bojovat na mistrovství Evropy

Ve Skandinávii se koná kontinentální šampionát v ženské a mužské kategorii. Tým Lukáše Klímy bude bojovat o postup na mistrovství světa, kde mohou získat olympijské kvalifikační body. Tým Zuzany Paulové se bude snažit o návrat do elitní evropské desítky.

Nejvyšší evropské klání se letos koná ve finské Lohji. Loňské zlato budou obhajovat Švýcarky (Tirinzoni) a Skotové (Mouat). V rámci své kategorie se vzájemně utká deset týmů. Nejlepší čtveřice následně postoupí do playoff. V obou kategoriích je základním cílem umístění do osmého místa, což zajišťuje postup na jarní mistrovství světa, na kterém budou mít týmy poslední možnost získat olympijské kvalifikační body. Češi jsou nyní devátí a na olympiádu přímo postoupí jen osm týmů.

Tým Lukáše Klímy se letos připravoval i v Kanadě, následně vyhrál významný turnaj v Basileji, minulý víkend vybojoval druhé místo na pražském turnaji Světové tour. Očekávání jsou vysoká, ale sami čeští hráči připouští, že startovní pole je nabité kvalitními týmy.

"Primární cíl je postup na mistrovství světa, což je umístění minimálně do osmého místa," říká skip týmu Lukáš Klíma, "úroveň týmů je hodně vysoká a všechny zápasy budou těžké. Zatím půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Forma před šampionátem byla dobrá, tak doufáme ve zlepšení výsledků z předchozích let. Dnes nás čekají tréninky a od soboty začínáme první zápas proti Švédsku!"

Ženy v loňském roce sestoupily do béčka, odkud se teprve musí probojovat zpět nahoru mezi světovou elitu. Znamená to, že se nemohou kvalifikovat na mistrovství světa a cesta na olympiádu existuje pouze přes kvalifikační turnaje. ME-B se koná ve švédském Östersundu a česká reprezentace se tam předvede v sestavě, upravené pro tento šampionát, kdy místo Anny Kubeškové nastoupí Zuzana Paulová. Tato sestava existuje teprve od začátku sezóny a hračky si ji stihly již otestovat v několika turnajích. Deset týmů se vzájemně utká, následně první čtyři postoupí do nadstavby. Až samotní finalisté však pro příští rok postoupí do ME-A. "Naším jednoznačným cílem je postup do skupiny A na ME pro příští rok, kam věříme, že český ženský curling patří," říká skipka Zuzana Paulová, "abychom toho dosáhly, musíme se letos dostat na první nebo druhou příčku. Důležité pro nás bude se dobře rozehrát v základní části turnaje a zajistit si postup do playoff, kde musíme předvést kvalitní výkon."

Utkání z ME-A, tedy zápasy českých mužů, lze sledovat přes placený Curling Channel. Utkání se Švýcarskem v neděli od 18.00 bude vysílat Česká televize.