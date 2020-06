Držitel čtyř titulů Pavel Houška ukončil kariéru

Bývalý basketbalový reprezentant Pavel Houška ukončil v 36 letech kariéru. Během ní získal čtyřikrát mistrovský titul s Nymburkem, dvakrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy a s národním týmem startoval na mistrovství Evropy v letech 2013 a 2015. Poslední dvě sezony strávil v Ústí nad Labem, dříve hrál také za Děčín.

Ve Slunetě přitom měli velký zájem o to, aby Houška pokračoval. "Jeho sezona byla famózní, podle mě jedna z jeho nejlepších v kariéře vůbec. Ale rozhodl se už pro civilní zaměstnání a my to musíme respektovat. Pavlovi děkujeme za vše, co pro náš klub udělal. Český basket přichází o obrovskou osobnost," řekl generální manažer ústeckého klubu Tomáš Hrubý serveru iDNES.cz. Houška bude pracovat jako tajemník na univerzitě v Ústí.

S Děčínem vybojoval v lize jednu stříbrnou a tři bronzové medaile. "Měl jsem možnost poznat řadu skvělých hráčů, trenérů a lidí napříč celou naší společností. Někteří jsou po mém boku dodnes a stali se mými nejlepšími přáteli. Každý klub, kterým jsem prošel, mi něco dal, v každém jsem hrál rád a na každý budu v dobrém vzpomínat," citoval Houšku Ústecký deník.cz.