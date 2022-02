Existenční potíže sportovních subjektů v souvislosti s výrazným navýšením cen energií

Pražské sportovní prostředí je devastujícím způsobem zasaženo nárůstem cen energií (v některých případech přesahující 400 %). Bohužel situace je natolik vážná, že některým subjektům, které zajišťují systematickou sportovní činnost mladých Pražanů, hrozí utlumení nebo ukončení jejich činností.

Situace se netýká jen spolků, které odebíraly energie u krachujících dodavatelů, ale i spolků, které mají stabilní dodavatele a měly fixované ceny. Skokový nárůst cen vystavil kluby situaci, v níž se z měsíce na měsíc dostaly do ztráty a dluhů, které nemohly předvídat. A je předpoklad, že zadlužování a ztráty budou narůstat, pokud neuzavřou sportoviště, anebo se jim nepodaří najít zastání u municipality.

Vybrané pražské sportovní svazy (celkem 8 svazů) podaly dne 2.2.2022 do podatelny Magistrátu Hlavního města Prahy společné Prohlášení, k rukám Primátora MUDr. Zdeňka Hřiba, kde vyzýváme zástupce magistrátu k jednání o pomoci a nalezení řešení vzniklé krize.

Situace je natolik závažná a alarmující, jsme se obrátili na primátora MUDr. Zdeňka Hřiba, radního pro sport pana PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. a zastupitele MHMP.

Možná východiska

Jedno z řešení se nabízí v podobě vypsání mimořádného dotačního titulu Magistrátem hlavního města Prahy, nebo v navýšení finanční alokace v Opatření MHMP - Provoz sportovního zařízení, který bude účelově určen pouze k úhradě prokázaných ztrát z navýšených nákladů na energie, a to v dostatečné výši.

Dalším řešením by mohla být dlouhodobá spolupráce sportovních subjektů s Pražskou plynárenskou a.s. a PRE a.s. v podobě sdružených dodávek energií. Toto řešení by mohlo znamenat nové odběratele pro výše uvedené dodavatele z řad sportovních subjektů a další synergie.

Krajské sportovní svazy a Pražská tělovýchovná unie mají k dispozici přehlednou evidenci o provozovatelích zasažených energetickou krizí. Všechny tyto subjekty jsou připraveny k plné součinnosti s vedením MHMP.

Do dne 10.2.2022 jsme neobdrželi žádnou reakci na žádnou odpověď od adresátů Prohlášení.

Pražský volejbalový svaz

Pražský tenisový svaz

Pražský fotbalový svaz

Krajský svaz ledního hokeje

Český florbal, Praha

Pražský Badmintonový svaz

Pražský svaz házené

Pražský svaz stolního tenisu