Absurdní! Kouč Schalke pomohl soupeři, VAR ho vyloučil.

Trenér Schalke David Wagner se stal poslední obětí videa ve fotbale, když v úterý v utkání s Herthou Berlin dostal červenou kartu za pokus pomoci soupeři udržet balanc.

Schalke hrálo se svým rivalem nerozhodně 2:2, v utkání německého poháru se hrála stá minuta nastavení. V inkriminovaný moment byl Wagner omylem zasažen obráncem Herthy Jordanem Torunarighou, který se do kontaktu s trenérem domácího mančaftu dostal po manévrování blízko postranní čáry.

Velký kamarád Jürgena Kloppa se snažil německého reprezentanta udržet na nohou. Přitom hráče Herthy jemně tiskl na krku. Torunirigha však po tomto "incidentu" ztratil nervy a rozzlobeně mrštil držákem na lahve o zem. Dvaadvacetiletý mladík neovládl emoce poté, co v utkání Hertha ztratila dvoubrankové vedení. Rozhodčí Harm Osmers však ke vzteklému výlevu toleranci neměl a provinilce odměnil druhou žlutou kartou. Utkání tak pro Torunirigha skončilo červeným trestem.

Nečekaný zvrat

Drama však neskončilo, k akci se dostal VAR. Celá situace byla přezkoumávána na videu a k šoku celého stadionu a samotného Wagnera ukázal sudí červenou kartu i trenérovi Schalke! Veltins-Arena zůstala jako opařená, vyloučení kouče však na domácí mančaft nakonec nemělo neblahý vliv. Díky zakončení z brejku Benita Ramana ve stopatnácté minutě se nakonec z výhry přeci jen radovali favorité.

"Nedokážu tu červenou kartu pochopit. Sledoval jsem to zpětně a měl jsem ruku na krku, ale snažil jsem se mu pomoci zůstat na nohou. Potom hodil Torunirigha lahví vody" divil se Wagner po utkání.

Video ve fotbale občas vyřkne svůj verdikt k nelibosti některých hráčů i fanoušků. Nicméně toto řešení situace nečekal asi vůbec nikdo. Ostatně posuďte sami.

David Wagner (Schalke coach) got a RC for this after VAR 😂😂😂😂 pic.twitter.com/49lYS1jWFe