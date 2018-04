All Stars Cup má vynikající obsazení, přiletí i Barcelona

Ten nápad je typicky český, neboť se zrodil v hospodě - organizovat mezinárodní turnaj dorostenců s velkolepou účastí. Letos v červnu All Stars Cup pro hráče do 16 let tradičně na Slavia Praha už oslaví jubilejní 10. ročník. "A bude se za co těšit, účast je opět zajímavá," láká Jaroslav Novák, zakladatel a ředitel turnaje.



Diváci uvidí mládežnický výběr slavné Barcelony. Jak se vám podařilo ji ulovit?



Barcelonu jsme už jednou měli, ale její escolu (školu), teď přiletí opravdu její družstvo do 16 let. Měli jsme Atletico Madrid, teď máme i Barcelonu a snad se nám v budoucnu povede i Real Madrid.



Dalším obrovským tahákem bude francouzský Paris Saint-Germain, který moc své mládežnické výběry do zahraničí nevysílá. Jak jste ho přemluvili?



Třikrát se turnaje zúčastnil druhý francouzský gigant Olympique Marseille, kterému se u nás moc líbilo a nabízel se, že přijede znovu. Udělal nám ve Francii výborné jméno. My chtěli změnu, ozvala se nám na podzim 2016 francouzská agentura, že by se loňského turnaje PSG rád zúčastnil. Byli náramně spokojeni, při odletu z letiště volali, že potvrzují účast na další ročník. Organizace i zázemí je nadchlo.



Na listině nechybí ani zámořští vyslanci japonská Avispa Fukuoka a mexický Chivas Guadalajara. Jak jste zvládli nalákat je?



Chivas Guadalajara je v Severní Americe obrovský fenomén, má sedmdesát akademií po celé zemi a širokou fanouškovskou základnu i třeba v USA. Podmínkou pro přijetí je, že hráč musí mít oba rodiče Mexičany. Jezdí opakovaně, ale přesunu do Evropy využívají k tomu, že si poměří síly i z jinými kluby, loni před příletem do Česka s dánským Midtjyllandem. Při cestě zpátky se zúčastňují podobného turnaje v Lisabonu. Japonská Fukuoka už tu také byla a nejede do neznáma.



Jiné zámořské celky zájem neprojevily?



Nabídky jsme měli, například z USA, Austrálie, Afriky a dalších exotických zemí, ale protože neznáme kvalitu, raději jsme je nepřijali. Zájem je skutečně veliký, dokonce se objevují nabídky, že i zahraniční kluby, ale ne úplné TOP kvality jsou ochotni zaplatit startovné, to je neskutečné. Běžnou praxí je, že pořadatel platí věhlasným klubům vše. Hodně týmů také bohužel odmítáme. Letos CSKA Moskva, Galatasaray Istanbul, FC Mydtjylland, norské, polské i slovenské kluby. Těch je mi líto, ale české mají přednost.



Jsme u peněz. Snadný součet - letenky, ubytování, zajištění plochy, rozhodčí - šplhá na nějakých deset milionů korun. Je těžké finanční prostředky sehnat?



Ale my turnaj v této kvalitě a s takovou účastí zvládneme za tři až čtyři miliony korun. Vybudovali jsme si renomé, takže některé kluby se podílejí na svých nákladech samy. Těm nejvěhlasnějším veškeré náklady hradíme, ale ani jednomu nedáváme startovné, v tom jsme ojedinělí.



Pro české účastníky musí být dost složité se na turnaj dostat. Nemýlím se?



Zájem je obrovský, vybíráme podle kvality. Slavia, Dukla a Bohemka jsou letití účastníci, stejně jako v poslední době Plzeň. Letos máme silnější zastoupení z Moravy.



Ale chybí Sparta!



Loni byla, vedení bylo spokojeno, ale bohužel jsme se nedohodli v otázce startovného. Po českých týmech ho žádáme, turnaj je drahý, pro pražské týmy je ale symbolické - 1150 korun na hráče plus realizační tým. Mimopražští platí o tisíc více kvůli hotelovému ubytování, stravě, veškerému zajištění. Máme dobrou dohodu s TOP hotelem na Chodově, který nám vychází vstříc již osm let.



Pořád jste neodtajnil, kde peníze sháníte?



Máme věrné partnery, i když Slavia nebyla v nejlepší finanční kondici, její lidé nám vždycky ochotně pomáhali. Když ji převzali bratři Řebíčkové, všechno klapalo dál. A dohodli jsme se na spolupráci i s novým vedením. Peníze jsme jinak sháněli, jak se dalo, oslovovali jsme různé firmy. Velkým příznivcem je například František Vondráček a firma FVplast, podporuje nás Hlavní město Praha. Ale pořád to bylo lepení. Obrátil jsem se před třemi lety na vedení FAČR, jestli by nás nedali do svého programu, když mládežnickému fotbalu děláme takovou propagaci. Tehdejší předseda pan Pelta se podivil, že za tak malé peníze dokážeme zorganizovat turnaj této úrovně. Letos bude podpora FAČR zásadní.



Kdo se o to zasloužil?



Musím poděkovat technickému řediteli panu Michalu Prokešovi, který přislíbil, že nám pokryjí značnou část a turnaj bude pod hlavičkou FAČR.