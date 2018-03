Asociace FIFPro bojuje za české fotbalisty, chce zlepšit jejich podmínky

Světová asociace fotbalových hráčů FIFPro chce usilovat o zlepšení pracovních podmínek pro fotbalisty v České republice. Vadí jí mimo jiné, že 93 procent hráčů v Česku funguje jako osoba samostatně výdělečně činná a nejsou zaměstnanci, jak je běžné v západní Evropě.

"V dohodách s UEFA a FIFA se hovoří o tom, že hráči by měli být zaměstnanci a ne hrát na živnostenský list. Je neuvěřitelné, že v roce 2018 jsou fotbalisté placeni na faktury. To je nepřijatelné," řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze ředitel právního oddělení FIFPro Roy Vermeer. "Je nepřijatelné, aby hráči v Česku měli horší podmínky než v Evropě. Je nezbytné, aby asociace pracovala na vyřešení tohoto procesu," dodal.

Podle FIFPro jde především o záležitost východní Evropy. Hlavním problémem jsou daně. Pokud je hráč OSVČ, platí si sám daně, zdravotní a sociální pojištění. Pokud by byl zaměstnancem, hradil by to vše klub, což by výrazně zvýšilo jeho rozpočet.

FIFPro proto navrhuje, aby přechod na zaměstnanecké poměry byl postupný a kluby nejdříve zaměstnaly hráče se mzdou do 1500 eur měsíčně (asi 38.200 korun). "Aby tito hráči měli lepší sociální krytí. Hráči s vyšší mzdou by si mohli vybrat, jestli chtějí být OSVČ, nebo zaměstnanci," navrhl Vermeer.

"Jsme ohledně této problematiky v kontaktu s Evropskou komisí. Třeba ve Slovinsku se v této problematice angažovala vláda. Musí být politická vůle to změnit a hledat řešení vhodné pro všechny strany," dodal zástupce FIFPro.

Organizaci se nelíbí ani to, že 33 procent českých hráčů dostává se zpožděním platy, 31 procent si stěžuje na zdravotní péči a že deset procent během kariéry narazí na snahu o ovlivnění zápasu. Především ale bojuje s tím, pokud kluby vyřadí nechtěného hráče z kádru a nenechají ho trénovat s týmem, přestože má platnou smlouvu.

S tímto problémem, který označuje za šikanu, nyní bojuje například s pražskou Spartou. Ta v zimě přestala počítat s francouzským záložníkem Jonathanem Biabianym, který si v lednu stěžoval na FIFPro, že ho český klub vyřadil z kádru a neplní podmínky smlouvy. Sparta se však brání tím, že Biabiany má na základě smlouvy zajištěný tréninkový režim, zázemí prvního týmu a kondičního trenéra.

"Je pro nás velmi znepokojivé, že v tak velkém klubu, jako je Sparta, dochází k šikanováni hráčů. V Holandsku by bylo snadné jít s takovým případem k soudu, protože je tam důvod pro ukončení smlouvy a klub by musel hráči vyplatit celou smluvní částku," řekl Vermeer.

Podle něj by tento případ mohl Spartě uškodit, pokud bude v budoucnu usilovat o další posily ze zahraničí. "Určitě to může mít vliv. Pokud za námi přijde hráč, že má nabídku z Kypru nebo Turecka, tak mu řekneme, ať jde raději jinam, protože tam mají velký problém s plněním závazků. A když za námi teď přijde hráč, zda je dobrý nápad podepsat Spartě, tak řekneme, že ne. Protože když si za tři měsíce řeknou, že jsi nedal dost branek, tak podepsaná smlouva nic neznamená a pošlou tě do rezervního týmu," prohlásil Vermeer.