Barák po skvělé exhibici: Jsem hrozně vděčný klukům, že přišli

Fotbalový reprezentant Antonín Barák si čekání na pondělní sraz národního týmu zpestřil charitativní exhibicí v Příbrami, kterou sám zorganizoval. Na oslavu 90. výročí tamního klubu, jehož je odchovancem, sezval další slavné příbramské odchovance a společně na hřišti oslavili návrat středočeského klubu do nejvyšší soutěže.

"S mamkou, tátou a přítelkyní jsme si říkali, že by bylo hezké si zahrát všichni odchovanci Příbrami dohromady. Pak jsme tomu ještě dali ten charitativní podtext," řekl Barák novinářům. Výtěžek z akce putoval na pomoc čtyřleté Elle Fekoňové bojující s dětskou mozkovou obrnou a masérovi fotbalové reprezentace Vladimíru Mikulášovi, který bojuje s nemocí ALS.

"Jsem hrozně vděčný klukům, že přišli. Sice můj tým prohrál, ale výsledek není podstatný. Pro mě je hlavní, že jsme snad pobavili lidi a že jsme mohli pomoct dvěma lidem, kteří to potřebují. Měl jsem pomoc od klubu, táta zařídil spoustu věcí. Já se snažil sehnat hlavně hráče a sponzory," dodal.

Na hřišti se sešli například Tomáš Zápotočný, Tomáš Wágner, Jakub Řezníček, Aleš Matějů, Dominik Mašek, Miroslav Slepička či Tomáš Pilík, všemu navíc přihlíželi Antonín Fantiš nebo Václav Černý, kteří doléčují zranění.

"Přemýšlel jsem nad tím, jak by na tom Příbram byla, kdyby všichni tihle kluci tady zůstali. Kdyby bylo správné vedení a správný trenér, tak tým složený z těchto kluků by hrál v lize vysoko. Ale to by si mohly říkat asi všechny kluby a je to v dnešním fotbalovém světě asi nereálné. Jsou to skvělá jména a bylo super si s klukama zahrát," prohlásil Barák, který ještě vzpomenul Františka Rajtorala, který loni spáchal sebevraždu. "I tak tu byl určitě s námi. Je to pro mě pořád silné," dodal.

Udine se zachránilo v italské lize, Barák tak měl důvod k radosti

Do Příbrami dorazil v dobré náladě, jelikož v závěru sezony měl velký podíl na tom, že se Udine zachránilo v italské lize. V předposledním kole zařídil výhru 1:0 ve Veroně a v posledním nahrál na jediný gól při výhře nad Boloňou. Právě tyto dvě výhry udržely tým v lize, v předchozích 13 zápasech získalo Udine jediný bod.

"Měli jsme to dobře rozehrané, ale na jaře jsme na to nenavázali a sami si to zkomplikovali. Nakonec jsme se však zachránili a splnili cíl," řekl Barák, který v sezoně odehrál 34 zápasů a vstřelil sedm branek a patřil k nejdůležitějším postavám týmu spolu s dalším Čechem Jakubem Janktem.

"Ale já to tak neberu, protože jsme se zachránili jako tým. V posledních dvou zápasech to byla velmi dobrá práce týmu, a že to v koncovce vyšlo na mě, tak to bylo štěstí. Na konci jsme se semkli, ta situace nám pomohla. Ukázali jsme, že můžeme být kvalitní soupeř pro všechny a doufám, že na to v příští sezoně navážeme," uvedl.

Teď ho čeká ještě soustředění národního týmu v Rakousku a dva přípravné zápasy s Austrálií a Nigérií. "Jsou to soupeři, se kterými se moc nepotkáváme. Věřím, že se na to dobře připravíme, protože to budou těžké zápasy. Oba jsou na mistrovství světa, hráči ještě budou bojovat o sestavu, takže to budou dvě velmi těžké zkoušky. Ale věřím, že to zvládneme," prohlásil Barák.

Pak už bude odpočívat před novou sezonou, ale od fotbalu si neodpočine, jelikož bude pozorně sledovat právě mistrovství světa v Rusku. "Na šampionát se těším hodně. Mám dost kamarádů, kteří tam jedou, tak jim budu držet palce. Přát budu hlavně Islandu, kde mám spoluhráče Emila Hallfredssona," dodal.