Brückner oslavil kulatiny. Dával nám kartáč, vzpomíná Nedvěd

Exhibiční zápas ke 100. výročí založení Sigmy Olomouc vyhráli fotbalisté z úspěšné éry české reprezentace pod vedením trenéra Karla Brücknera. Výběr v čele s někdejší hvězdou Juventusu Pavlem Nedvědem si dnes s týmem složeným z bývalých hráčů Olomouce poradil 9:2.

"Dneska jsem se snažil si trochu zaběhat. Myslím, že to bavilo nás i lidi, kterých na nás důchodce přišlo celkem dost. Chtěl bych za to divákům hrozně moc poděkovat," řekl novinářům Nedvěd, který ukončil kariéru v roce 2009 a poté začal pracovat ve vedení Juventusu.

"S Juventusem už netrénuji, to je na nás moc rychlé. Údržba kondice je náročná. Na hřiště už se skoro vůbec nedostanu, je tam jen nějaký ten běh," uvedl sedmačtyřicetiletý Nedvěd, který i s dalšími někdejšími reprezentanty ukázal, že fotbal se s věkem nezapomíná.

"Fotbal chce myšlenku, běh a vyhovět si navzájem. Jsme parta, která nikdy nechce prohrát. Snažili jsme se dávat góly a docela nám to vycházelo," uvedl bývalý reprezentační kapitán. "Sigma byla ale také dobrá, byl to krásný den. Sigmě přeji, aby jí to i nadále šlo jako doteď, protože je to důležité mužstvo v historii českého fotbalu," dodal.

Nedvěd si opět zahrál pod vedením trenéra Brücknera. "Naše generace si sedla, rozumíme si lidsky. Vy třeba vnímáte Karla Brücknera jako kliďase, ale často po nás házel vše, co mu přišlo pod ruku a také jsme několikrát o poločase zažili pořádný kartáč," uvedl.

"Ale hráli jsme pod ním hrozně rádi, protože jsme věděli, že když budeme hrát přesně to, co po nás chtěl, tak budeme hrát dobrý fotbal. Pan Brückner udělal historii českého fotbalu a právem si všechno tohle zaslouží," přidal na adresu devětasedmdesátiletého kouče.