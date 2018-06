Bylo to důstojné rozloučení, až na to počasí, řekl Koller

Jako bývalý spoluhráč Rosického z Dortmundu nemohl Jan Koller na rozlučce chybět. V dresu českého výběru odehrál prakticky oba poločasy a dvakrát se dokonce zapsal mezi střelce. Kromě fotbalu se rád po letech potkal s bývalými spoluhráči, se kterými mohl zavzpomínat na úspěšné období.

"Bylo to důstojné rozloučení s Tomášovou kariérou. Možná až na to počasí. Podobných akcí u nás moc není a velký dík patří organizátorům a také hráčům, že přijeli a důstojně se rozloučili s jeho kariérou," ocenil Koller.

Od angažmá Kollera v Dortmundu už uběhlo spoustu let, a tak není překvapení, že některé tehdejší spoluhráče vytáhlý útočník dlouhou dobu neviděl. "Bylo to příjemné setkání. Hlavně kluky z Brazílie jsem dlouho neviděl. Oni jsou ale pořád stejní. Užili jsme si spolu hodně legrace," řekl Koller.

"Před zápasem jsme vzpomínali a teď to bude pokračovat. Hodně vzpomínáme třeba na zápas, ve kterém jsme rozhodli 15 minut před koncem o titulu s Dortmundem," dodal.

Koller i v exibičním duelu prokázal, že ještě stále umí do míče kopnout a stále je platným hráčem. "I pro mě byl zážitek si zase zahrát a skórovat před vyprodaným stadionem. Moc jsem si to užil. Teď jsem měl pár podobných zápasů, tak jsem docela rozehraný, ale snažím se udržovat i jinými sporty a pohyb mám v podstatě každý den," prozradil Koller.

Vysoký bývalý reprezentační útočník navíc dostal i nabídku, aby se ještě vrátil na ligové trávníky. Pravdou ale je, že po delší pauze by to pro něj bylo hodně obtížné. "Marek Jankulovski mi říkal, jestli nechci do Baníku, že bych jezdil jen na jeden zápas v měsíci," culil se Koller.