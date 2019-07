Česká reprezentace je v žebříčku FIFA na 43. místě

Cesta české fotbalové reprezentace do 19 let na mistrovství Evropy v Arménii skončila. Rozhodla o tom porážka 1:2 s Irskem, která je po prohře 0:3 s Francií a... více

Čeští fotbalisté do 19 let ve druhém utkání na evropském šampionátu v Arménii remizovali s Norskem bez branek a po úvodní porážce 0:3 s Francií na turnaji... více

Mistrovství Evropy

Debakl na úvod! Devatenáctka nestačila na Francouze

Aktualizováno 15.07. 22:39Českým fotbalistům do 19 let nevyšel vstup do evropského šampionátu v Arménii a jednomu z hlavních favoritů na zlato Francii podlehli vysoko 0:3. V druhém... více